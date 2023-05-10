CHP'den uyarı gelmişti: Kılıçdaroğlu adına sahte afiş dağıtıldı!

İlanların ön yüzünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sana Söz" sloganı yer alırken arka yüzünde ise, "Doğu Akdeniz'den çekileceğiz", "SİHA'ların üretimini durduracağız" ve "Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz" gibi çok sayıda CHP tarafından daha önce dillendirilmemiş vaatler bulundu.

"Kayseri’de arabalara bırakılan provokatif ilanlar" başlığıyla "sözde" CHP'nin seçim vaatlerinin bulunduğu afişlerde, "Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız", "Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz" gibi çok sayıda ifade yer aldı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AKP'nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını belirterek, “İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. Seçimi kaybediyorlar. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. Yine PKK'nın kanatları altına sığındılar” demişti.