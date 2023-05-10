14 Mayıs öncesi son kulisler: AKP'de 'çok küçük ihtimal' beklentisi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine sayılı günler kaldı. İktidarla muhalefetin vites yükselttiği geri sayım sürecinde iki taraf da seçimi ilk turda kazanacakları iddiasında.

İktidar cephesinde seçimin birinci turda biteceği savunulurken “Erdoğan yüzde 53 ile seçimi alabilir” deniliyor. Seçimi birinci turda kazanma iddiasını ortaya koyan muhalefete göre ise dip dalga var, seçim tahminlerin ötesinde bir farkla kazanılacak.

ERDOĞAN’IN SERTLEŞEN DİLİ: BELKİ DE BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ YANLIŞ!

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna dair geçen hafta “kafa kafaya” yorumu yapılan AKP'de son 10 günün önemine dikkat çekilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir dile dönmesinin seçimin sonucunu belirleyecek kararsızları iktidar lehine çevirebileceği yorumları yapılmıştı. Erdoğan’ın seçime yaklaşık bir hafta kala sosyal medya hesabından paylaştığı, “Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim” açıklaması bu beklentiyi dile getirenleri mutlu etse de heyecan uzun sürmedi. Erdoğan aynı gün yaptığı iki mitingden başlayarak her gün daha da sertleşen bir dil kullanmayı tercih etti.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 'terörle iş birliği yapmak'la suçlayan Erdoğan tüm muhalefeti 'LGBT’ci' ilan etti. Kılıçdaroğlu için 'yalancı çoban', 'hırsız' gibi ifadeler kayıtlara geçerken Erdoğan en son “Bunlar tefeci, bunlar esrar, eroin kaçakçısı” dedi, seçmene "sandıkları muhalefete mezar etmeye" çağırdı. Öyle ki İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Haydi” şarkısına Murat Karayılan görüntüsü montajlanmış olarak eklendi.

AKP'nin oyları düşerken seçmeni konsolide etmek amacıyla yapılan kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir kampanya yürütmesi gerektiğini savunan AKP'li bir yetkili Erdoğan’ın değişmeyen siyaset tarzı ve dili için, “Belki de bizim söylediğimiz yanlış. Sonuçta lider olan Erdoğan. Kaç seçim kazanıp bugüne getiren de o. Sonucu bekleyip göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İKTİDARDA BİRİNCİ TUR İDDİASI: ERDOĞAN YÜZDE 53 İLE SEÇİMİ ALABİLİR

Erdoğan’ın sertleşen dili farklı yorumlara neden olsa da Ankara ve hemen ardından İstanbul mitinglerindeki katılım Cumhur İttifakı’nda moralleri geçen haftalara göre yükseltmiş görünüyor. İktidar cephesinde “Cumhurbaşkanlığı meselesi halloldu gibi. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oyları düşüyor. Çok küçük bir ihtimal olarak ikinci tur olasılığı var ama gördüğümüz seçimin birinci turda biteceği. Erdoğan yüzde 53 ile seçimi alabilir” iddiası dile getiriliyor.

ADAYLAR SAHAYA İNDİ, 'O MU YAPAR, BU MU YAPAR?' SORUSU YANIT BULDU

Erdoğan 2018 seçimlerinde yüzde 52.5 oyla seçimi kazanmıştı. Bunun üzerinde bir oyla seçimin kazanılabileceğini iddia edenler şöyle açıklıyor:

“Adaylar sahaya inince vatandaş daha net bir değerlendirme imkanı buldu. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında net tercih yapıyorlar. Uluslararası ilişkiler, terörle mücadele, ekonominin düzelmesi gibi birçok konu var, elbette birçok da sorun var. Ama 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu yapar?', 'O mu yapar, bu mu yapar?', 'Sorunları kim çözer' sorusu karşısında vatandaş iki adaya bakıp 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor.”

İKTİDARA FATURA MECLİS SEÇİMİNDE KESİLECEK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanma olasılığı dile getirilirken Meclis seçimi içinse endişe var. Cumhur İttifakı seçmeninin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir fatura keseceği, bunun da Meclis seçimi olacağı görüşü sürüyor. Meclis seçim sonucuyla ilgili bugüne kadar birçok simülasyon yapıldığını anlatan bir siyasetçiye göre AKP ve MHP’nin mevcut 333 milletvekilini yeniden kazanma ihtimali görünmüyor. Ancak Meclis çoğunluğu için gereken 301’in yakalanacağı savunuluyor. Bu hesap AKP ve MHP’nin yaklaşık 30 milletvekili kaybedebileceği anlamına geliyor. Yeşil Sol Gelecek Partisi ile seçime giren HDP’nin 70 milletvekili çıkarabileceği geriye kalan yaklaşık 230 kadar milletvekilinin ise CHP ve İYİ Parti arasında dağılacağı hesabı yapılıyor.

'BİR TAŞLA İKİ KUŞ DEĞİL, KUŞ SÜRÜSÜ AVLAYACAĞIZ'

İktidarın hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de Meclis çoğunluğunu kazanması durumunda bunun 15 Mayıs için başka sonuçlar da üreteceği değerlendirmeleri yapılıyor. "Bir taşla iki kuş değil, kuş sürüsü avlayacağız” iddiasında bulunan bir siyasetçiye göre seçimleri kaybeden muhalefet büyük bir dağılma yaşayacak. CHP’de iç karışıklık çıkacağı, Meclis’te az sayıda milletvekilleri olsa da liderleri dışarıda kalacak Gelecek ve DEVA Partisi’nin “doğmadan, büyümeden öleceği” yorumları yapılırken bu süreçten belki de an az zarar görecek ismin “Ben demiştim, uyarmıştım” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olabileceği değerlendirmesi dikkat çekiyor.

MUHALEFET İDDİALI: SAHA ANKETLERDEN İYİ, BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı duyurulan iki belediye başkanı ile 8 koldan yoğun bir kampanya yürüten muhalefet ise iktidar cephesinin aksine seçimin muhalefet lehine sonuçlanacağı görüşünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sahanın muhalefeti önde gösteren anketlerden bile daha iyi olduğunu söylüyor. Mitinglerdeki canlılığa, heyecana dikkat çeken Salıcı, “Dip dalga olduğunu söylüyorum, bunu söylemeye devam ediyorum. Boyutunu bilmiyorum ama bunu sandıkta göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağız. Seçimi tahmin ettiklerinin ötesinde bir farkla alacağız” diyor.

'MECLİS ÇOĞUNLUĞU MUHALEFETE GEÇECEK'

AKP'nin Ankara ve İstanbul’da yaptığı büyük mitinglerin hatırlatılması üzerine ise Salıcı, “Bizim mitingler organik mitingler. CHP’nin özellikle düşük oy aldığı yerlerdeki mitinglere bakın, asıl onlar önemli. O mitinglerde canlılık var, heyecan var, ruh var. Bu nedenle ikinci tur ihtimalini çok düşük görüyorum” değerlendirmesinde bulunuyor. Salıcı’ya göre Meclis seçiminde de ibre muhalefeti gösteriyor. AKP ve MHP’nin Meclis’te bugünkü çoğunluğu sağlamasının mümkün olmadığını söyleyen Salıcı, “Meclis çoğunluğu muhalefete geçecek” iddiasında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Kirli İşler” başlıklı bir video yayınlayarak seçimi manipüle etmek için çeşitli iftiralar içeren çalışmalar yapılacağını söyledi. Parti yetkilileri de AK Parti'nin CHP’yi PKK ile ilişkili gösteren CHP logolu broşür ve afişler asılacağı duyumu üzerine bunun engellenmesi için YSK’ye başvuru yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde CHP’nin seçim şarkısı içine montajlanmış bir videoyla PKK'lı Murat Karayılan'ı dahil ettiğini" hatırlatan Salıcı söz konusu manipülasyon ve dezenformasyonun resmi Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapılmaya başlandığını söyledi.

Salıcı, “Daha ne olsun, resmi Cumhurbaşkanı sıfatıyla İstanbul mitinginde yayınlanan gerçek dışı video var. Erzurum’da provoke edip CHP yaptı dediler. Akşener-Buldan’ı birlikte gösteren afişler var. Bunlar geçmişte de yaşanmış olayların 2023 versiyonu. Seçimde yarış içindeyiz ama hakem olması gerekenler ne yazık ki taraf” dedi.

'ERDOĞAN EN GÜÇLÜ ZAMANINDA YÜZDE 52 ALDI'

Seçimin ilk turda kazanılacağı görüşünü savunan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün de “Anketçiler 2’inci tura kalacak diyor ama sahaya baktığımızda ilk turda kazanılacağını görüyoruz. Erdoğan en güçlü zamanında yüzde 52 aldı. Bugün kemik taraftarlarını dahi kaybetmeye başladı. Üzerine yeni seçmen koyamadı. İnce ve Oğan’ın oylarının düştüğü görülüyor. Seçmende iki taraflı kümelenme başladı. Seçim gününe kadar bunun daha da artacağını, ilk turda biteceğini düşünüyoruz” dedi.