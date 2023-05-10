Sefer Selvi'den dikkat çeken karikatür: Pusulanızı şaşırmayın

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala karikatürist Sefer Selvi'den dikkat çeken bir çizim geldi.

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Sefer Selvi'den dikkat çeken karikatür: Pusulanızı şaşırmayın

Türkiye seçime giderken hem seçim sonuçları merakla bekleniyor hem de seçim süreciyle ilgili haberler dikkatle takip ediliyor. Siyaseti karikatürize eden çalışmalar da bu dönemde dikkat çekiyor.

Son olarak Evrensel'de yayımlanan ve Sefer Selvi imzası taşıyan karikatür sosyal medyada ilgi çekti. Karikatürde bir oy pusulası görülürken, adaylar da çeşitli sembollerle gösterildi. Karikatürde Erdoğan "taş" olarak betimlenirken Muharrem İnce ve Sinan Oğan "makas" olarak betimlendi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise mitinglerde yaptığı kalp işaretiyle betimlendi.

İşte o karikatür

Sefer Selvi'den dikkat çeken karikatür: Pusulanızı şaşırmayın - Resim : 1

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