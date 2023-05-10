AKP'li Ayvalı, 'Siz isteyin, biz döneriz' hareketine nefret kustu: Batının ezik köleleri

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerinde sık sık Türkiye'deki beyin göçüne dikkati çekiyor. Gidenlere 'dönün' çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu son olarak önceki gün 'Bay Kemal'in Tahtası-8' başlığıyla yayınladığı videoda ülkeyi terk etmek zorunda kalan doktor ve hemşirelere seslenerek "Bavullarınız toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun çağrılarına yurt dışında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir grup öğrenci cevap verdi.

SİZ İSTEYİN BİZ DÖNERİZ

'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlatan grup, çektikleri videoda şu ifadeleri kaydetti:

Bizler, ülkesinin ve Cumhuriyet devrimlerinin yüksek mirasını sahiplenmiş hiç olmadığı kadar artan beyin göçünden endişe duyan, bilimin ışığının tüm vatanı aydınlatacağına ve küllerimizden doğacağına inanan Türk gençleriyiz.

Bizler bundan tam 100 yıl önce kurulan bir hayalin, mirası ve mirasçılarıyız. Kıvılcımlar olarak geldik, alevler olarak döneriz.

SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFİMDİR

Söz konusu videoyu alıntılayarak Twitter hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir." ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ AYVALI NEFRET KUSTU

AKP MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ise, gençlerle Kılıçdaroğlu arasında kurulan köprüye nefret kustu. Ayvalı, gençlerin çektiği videoyu alıntılayarak "Batının ezik köleleri" dedi.

FETÖ İTİRAFI İLE İSTİFA ETMİŞTİ

Emre Cemil Ayvalı, bir dönem AKP’nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf ettiği ve "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar" sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı istifa ettiği AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine 10 ay sonra geri dönmüştü.

Ayvalı, katıldığı televizyon programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı.

*Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi; 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel Müdür olarak 12 yılı doldurması lazım.

*Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010'a kadar. Mesele bu. Ve bu bir vesayetle mücadeleydi.