Bay Kemal'in Tahtası'nın başından yurt dışına giden doktor ve hemşirelere seslendi: Geri dönmeye davet ediyorum

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal Tahtası video serisinden bir paylaşım daha yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Onlar kötülüklerinde debelensin, biz işimize bakalım. Türkiye dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız. Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz. Sağlık Kentleri'ni anlattım" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bugün size kalkınma projelerimizden olan Sağlık Kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje ülkemizin iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık. Madem dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizim turizm potansiyelini, sağlık ve bakım potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde en donanımlı hemşireleri, sağlık personelleri bizde. Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında liderler kliniklerin danışmanlığında profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık personeli, yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek. Bu tesislerde uluslararası standartlarda ve akreditasyonlarda hizmet verilecek. Projemizle 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre yaşlı bakım üniteleri kurulacak. Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğimiz tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimizde medikal teknolojiler akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak. Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda olan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa'da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınız toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum."