Demirtaş: Tek ihaleden bir milyar dolar cebe indiren adam din pazarlıyor

Selahattin Demirtaş, i Ali Yeşildağ'ın Erdoğan’ın ‘Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığı' iddiasını gündeme getirerek “Tek bir ihaleden 1 milyar dolar cebe indiren adam; din, iman, ahlak pazarlıyor" dedi.

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Demirtaş: Tek ihaleden bir milyar dolar cebe indiren adam din pazarlıyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Antalya Havaalanı ihalesinden 1 milyar doları ‘cebe indirdiği’ iddiasını gündeme getirdi.

Demirtaş’ın bahsettiği videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın ‘Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığını’ iddia ediyordu.

Video, Temmuz 2016’da kapatılan Nokta dergisinin 22,5 yıl hapse çarptırılan firari yöneticisi Cevheri Güven’in YouTube kanalında yayınlanmış, fakat kısa sürede bloklanmıştı.

Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da iddiayı gündeme getirmişti.

Demirtaş, Twitter’dan da aynı iddiayı gündeme getirerek, şunları dedi: “Tek bir ihaleden 1 milyar dolar cebe indiren adam; din, iman, ahlak pazarlıyor. “Vatan, millet, devlet” diyerek gözünüze perde çekmek istiyor. Bu rezalete son vermek için 1 oy yeter. Oyunu değişim için kullan.”

Demirtaş, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak "Deprem 11 şehri yıktı, zarar 100 milyar dolar. Bunların çaldığı para (bilinen) 500 milyar dolar! Hırsızlığın boyutunu düşünebiliyor musun? 1 oyla her şeyi değiştirebilirsin" dedi. 

Etiketler
Ali Yeşildağ seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş
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