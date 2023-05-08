Kılıçdaroğlu: Kim yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yurttaşlarla bir araya geldi. Adanalılar Millet İttifakı'nın mitingine yoğun ilgi gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingine yapılan saldırı sonrasında barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği Adana'da Millet İttifakı'nın 86 milyon için çalışacağı vurgulandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; "Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim. Kim yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım. Sizin için mücadele edeceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"DEPREMZEDELERİN EVLERİNİ 1 KURUŞ ALMADAN KENDİLERİNE TESLİM EDECEĞİM"

Öncelikle bütün Adanalı kardeşlerime, depremzedeleri bağrına bastıkları için, onlara ev sahipliği yaptıkları için hepinize ama hepinize yürekten teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerime söz verdim, onlar zaten vergileri ödüyorlar. Evleri yıkıldı, dükkanları, ahırları yıkıldı. Söz verdim, bütün evlerinizi, işyerlerinizi, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve 1 kuruş para almayacağım. Çünkü o insanların hiçbir kabahati yok. Onlar 23 bölgede 43 imzayı gördükller. Binalar depreme dayanıklı diye satışa izin verdiler, o da gitti tapuya imza attı binasını satın aldı. Sorumlu varsa binaları depreme dirençli olarak yapmayanlardır. O nedenle 1 kuruş almadan evleri kendilerine teslim edeceğim.

"BAY KEMAL KUL HAKKI YEMEZ VE YEDİRMEZ"

"Her gittiğim yerde söylüyorum, Bay Kemal kul hakkı yemez ve yedirmez. Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlardan biri çıkıp bunu söyleyebilir mi? Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum; kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma. Elini vicdanına koy ve ona göre oyunu ver."

"GENÇLERE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA İYİ İMKANLAR SAĞLAYACAĞIZ"

"Gençler sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. İlk kez gidip sandığa oy kullandığınızda dünya siyaset tarihine önemli armağan bırakacaksınız. Dünya siyasi tarihi şöyle yazacak; gençler demokratik yollarla otoriter yönetimi değiştirdiler. Bu bizim gençliğimiz açısından; yani sizler açısından dünya siyaset tarihine bırakılacak en önemli armağandır, bu armağana sahip çıkın. Size sözüm var işsizlik sorununu çözmek konusunda. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öyle torpil, morpil olmayacak. Mülakatı da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor o da söz vermiş. Kaldırsana elinden tutan mı var? Size düşündüğünüzden daha iyi imkanlar sağlayacağız."

"SANIYORLAR Kİ BAY KEMAL BUNLARIN HEPSİNİ UNUTACAK"

"Sen 5'li çetelere çalışırken para var, havuz medyasına para var, sonra 'nereden bulacaksın' diye soruyorlar. 5'li çetelerden alıp emekliye vereceğim. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Hiçbir yoksul evde çocuğu yatağa aç giymeyecek, suyu, elektriği, doğalgazı kesilmeyecek. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğim.

İşsizlik sorununun çözülmesi lazım, gençlerin yurt dışında değil Türkiye'de üretmesi lazım. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Musluğu açarken 4 çeşit, elektrik düğmesine basınca 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin nasıl harcandığı belli değil. 5'li çetelere gidiyor, onlar yurt dışına gidiyor. Yurt dışına getirdikleri paranın tamamını alıp getireceğim ve sizlere vereceğim. Sanıyorlar ki bay Kemal bunların hepsini unutacak."

"KİM KUL HAKKI YEDİYSE HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIM"

"Kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım. Benim güvendiğim halk var. Beni istemeyen ikinci grup uyuşturucu baronları. Köklerini kazıyacağım. Tarım konusuna verimli bölge Çukurova… Çiftçi üretiyorsa alın terinin karşılığını vermek zorundasınız. Çukurova var Harran var. Dışardan değil sen üreteceksin. Zarar etmeyeceğin bir modeli getireceğiz. Kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçinin bankalara olan kredi faizlerini sileceğiz. Bütün bunların tamamını yapacağız."

"YOLSUZLUK YAPANLARIN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

"Siyaseti de 180 derece değiştireceğiz. Yandaştan yana değil vatandaştan yana hizmet vereceğiz. Gençler size sözüm var, Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhimde tweet atabilirsiniz, en rahat beni eleştirebilirsiniz. Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim.

Kapanan belediyeler için referandum yapacağız. Halk istiyorsa yeniden açılacak... Kapanan adliye binalarını da yeninden açacağız.

Kim yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım. Sizin için mücadele edeceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim"

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MERAL AKŞENER: BENİM MEZARIM KAZILIRKEN GABAR'DA PETROL BULDUNDU

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisini hedef göstermesine sert yanıt verdi.

Akşener, "Hedef gösterildik, biri çıktı bizi Gabar'a gömdüler. Kılıçdaroğlu ile beni birimizi Gabar'a birimizi Cudi'ye gömdüler. Benim mezar kazılırken Gabar'da petrol bulundu. Bir an evvel bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Milletine kitapsız, Allah'sız diyen bir dille de hiç karşılaşmadık" diye konuştu.

Meral Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"13 CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKAN AKŞENER"

"Allah'ın kurban Adana! Bozmuşunuz yine birilerinin sinirlerini. Sözümü uzatmayacağım. 13. Cumhurbaşkanımız size hitap edecek. İki şey olacak; 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Akşener..."

"MİLLETİNE İŞGALCİ DİYEN BİR ZİHNİYETE RASTLAMADIM"

"30 Yıldır aktif politika yapıyorum siyasi bir ailenin kızıyım 50 yıllık siyasi hafızam var.. Kadınlara bu kadar hakaret eden, kötü bir dil kullanan, gençlere hakaret eden, muhalefete iftira atan, tehdit eden bir dille ilk defa seçime gidiyoruz. Milletine darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Milletine işgalci diyen bir siyasiye hiç rastlamadım."

"BENİM MEZARIM KAZILIRKEN GABAR'DA PETROL BULUNDU"

"Önce kadınlara sürtük, düşük dendi, gençlere süfli dendi, millete işgalci, darbeci dendi. Sonra hedef gösterildik, biri çıktı bizi Gabar'a gömdüler. Kılıçdaroğlu ile beni birimizi Gabar'a birimizi Cudi'ye gömdüler.

Benim mezar kazılırken Gabar'da petrol bulundu. Bir an evvel bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Milletine kitapsız, Allah'sız diyen bir dille de hiç karşılaşmadık. Biz Allah'tan emir alırız diyor. Arkadaş bu nasıl bir iştir? Bu nasıl kötü bir pis dildir. Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam, kafalar gitti!"

"BİRİNCİ TURDA BİTİRMELİYİZ"

"14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Her bir kardeşim sadece kendisini ailesini değil, tüm arkadaşlarınızı, komşularınızı akrabalarınızı sandığa götürüyorsunuz, 1. turda Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz ve Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir rezil dili taşıması mümkün değil. Hem Cumhurbaşkanını hem Meclis'i almak zorundayız."

"SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜLER"

"Atatürk'ün şehri Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlama, linç etme provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs eğer kalkıp da İmamoğlu ve CHP'yi suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Seçimi kaybettiklerini gördüler."

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EKREM İMAMOĞLU: O TAŞLAR MİLLETE, DEMOKRASİYE ATILDI

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıya uğradıkları Erzurum Mitingi hakkında; "Bir avuç insan kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan, her şeyi ben bilirim, en akıllı benim diyen o bir kişi, tek kişilik akıl, tıpış tıpış evine gidecek. Onlar taş atsın, biz o güzel kalplerimizle bu seçimi 86 milyon için kazanacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"AZMETTİRİLMİŞ, 150-200 KİŞİNİN BİZE YAPTIĞI MÜDAHALEDİR"

"Dün talihsiz bir olay yaşadık. Azmettirilmiş 150-200 kişinin bize yaptığı müdahaledir. Onlar o taşları bana değil, milletimize, demokrasiye attı. Arka planı elbet ortaya çıkacak! Canım bayraklarımızla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı bir aradaydık."

"ERZURUM VALİSİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE SÜRECİ PROVOKE EDEN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI KUSURLUDUR"

"Bize bütün teminatları vermiş olan valisi emniyet müdürü ve o süreci provoke eden seçilmiş belediye başkanı kusurludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlunun üzerine konmaz. Orada olan olay bir siyasi müdahaledir. Çünkü kaybediyorlar. Bir avuç insan kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan… Kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan, her şeyi ben bilirim, en akıllı benim diyen o bir kişi, tek kişilik akıl, tıpış tıpış evine gidecek. Onlar taş atsın, biz o güzel kalplerimizle bu seçimi 86 milyon için kazanacağız."

"BUNLARIN UTANMALARI BİLE KALMAMIŞ"

"13 bin oyu beğenmeyen o bir kişiye 806 binlik bir demokrasi tokadı attı. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet cumhuriyetle birlikte devlet yöneticilerinin haddini bildiği bir sistemle yönetilmeye başlamıştır. Devlet güçlü olacak. Ama devlet vatandaşına şefkatini gösterecek. Bunlar insanları birbirinden ayırt ediyor. Azmettirdiği insanlara bize taş attırıyor. Onlar taş atsın biz onlara gül atarız. Bir de kalkmış sayın cumhurbaşkanı ne diyor biz orayı provoke etmişiz. Onlara kalsa kendimize taş attırmışız. Nasıl gücümüz var ki kendimize taş attırırken Emniyet Müdürü'ne de Vali'ye de talimatı ben veriyorum. Bunların utanmaları bile kalmamış!"

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MANSUR YAVAŞ: YOLSUZLUK DOSYALARINI SAVCILIĞA VERDİK

Kürsüye ilk olarak çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Millet İttifakı belediye başkanlarına yönelik söylemlerine; "Bir sürü iftira atıldı. Neden yapıyorlar. 25 yıldır başka bir yönetim görmemiş, batırdıkları paraları kapatmak için, bir başkasının daha iyi yöneteceğini kimsenin görmesini istemiyorlar. İnsanları kutuplaştırıyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

Mansur Yavaş, "Yapacaklarımız ortada. Ekonomik olarak hükümetin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Millet İttifakı'nın içinde Şampiyonlar Ligi gibi kadrolar var. Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçiyoruz, ama birinci turda seçiyoruz, söz mü?" diye konuştu.

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 MAYIS'I BEKLİYORUZ"

"Kendilerini muhafazakar gösteriyorlar. İnsanların gözü kul hakkını görmüyor kutuplaştırılınca. 50 defa söyledik, hesap verirken hangi partilisin diye sormayacaklar, kul hakkı yedin mi diye soracaklar dedik. Maalesef dini motifler ortaya çıkınca başka bir şey görmüyor, sağır oluyor.

Borçları ödedik, bir sürü iş yaptık. Yolsuzluk dosyalarını savcılığa verdik. 15 Mayıs'ı bekliyoruz. Koskoca Ankara'da televizyon ve futbol takımı almış, herkes izlemiş. Ankara halkı şimdi gördü, boşa batırılan parkı gördü. Ankaralıların parasını sağa sola harcadılar, çılgın proje dediler. Türkiye'de aynısı yok mu?"

"20 YIL ÖNCE NEREDE OTURUYORLARDI, ŞİMDİ NEREDELER?"

İktidar bunların önünü kapatmak için alnı secdeye gelenleri mi seçeceksiniz diyor. Kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz diyoruz. Siz parti kurup siyasete girerken bizim derdimiz insanlar dediniz. Bir lokma hırkaya talibiz dediler. Vakıflar kuldular yardım yapmak için sonra yardım topladılar bu vakıflar. 20 yıl önce nerede oturuyorlardı şimdi neredeler? İş başına gelirken insanlara cennet vaat ettiler şu anda cehennemi yaşatıyorlar. Açlık var diyorsunuz azarlıyorlar, gençlere kızıyorlar.

Elbette herkes farklı düşünecek. Millet İttifakı belediyeleri olarak iş başına geldiğimizde bizlere oy vermeyenlere eşit davranarak gönlümüzü açarak nasıl kazanıyorsak, Cumhur İttifakı seçmenlerinin de oyuna talip olacağız. Bunların muhafazakarlıkları da milliyetçilikleri de mevsimlik, seçimlik. İyi bir Müslüman'ın ağzından bal damlar, kötü konuşmaz, iftira atmaz, yalan söylemez; maşallah hepsi de var sizde."

BİRİNCİ TURDA SEÇİYORUZ SÖZ MÜ?"

"Yapacaklarımız ortada. Ekonomik olarak hükümetin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Millet İttifakı'nın içinde Şampiyonlar Ligi gibi kadrolar var. Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçiyoruz, ama birinci turda seçiyoruz, söz mü?"