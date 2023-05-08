Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu’na taşlı saldırıya sahip çıktı: Kendi provokasyonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de yaptığı açıklamalarda, dünkü saldırıya üstü kapalı olarak değindi. Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu’na taşlı saldırıya sahip çıktı: Kendi provokasyonları

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne mitinginde yaptığı açıklamalarda Erzurum’da İmamoğlu mitingine yapılan taşlı saldırıya üstü kapalı olarak değindi.

Erdoğan, “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar” dedi.

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Erdoğan, Edirne’de konuya ilişkin şunları söyledi:

“Teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek, yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar”

Kaynak: Gerçek Gündem

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