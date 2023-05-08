Pervin Buldan, Kars’ta: Diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta konuştu. Buldan, "Bir oy Yeşil Sol'a, yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na sevgili arkadaşlar" dedi.

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Yeşil Sol Parti Kars İl Başkanlığı'nca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Kars’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin karşısına çıktı.

Partililere seslenen Buldan, "Yeşil Sol bu ülkenin umudur. Yeşil Sol demokrasinin teminatıdır. Yeşil Sol bu ülkede güvencedir" dedi.

"DİĞER OYUMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA"

Buldan, "Milletvekillerimizle birlikte parlamentoda büyük bir güçle temsiliyet sağlayacağız. O yüzden 1 oy Yeşil Sol’a, 1 oy bunları göndermeye diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na sevgili arkadaşlar... Şimdi kazanma zamanı, şimdi başarma zamanı. Bunun elbette sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu HDP Yeşil Sol Parti seçim 2023
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