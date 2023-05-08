Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünkü saldırı da durdurmadı: Muhalefeti yine hedef gösterdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala Kırklareli’de miting yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yine Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ‘zavallı’ diyerek hakaret ederken, “Sana ne söylediler ki hemen aldandın, kalktın hemen 300 milyar dolar Londra’daki tefecilerden para alacağım dedin. Bunlar esrarkeş, eroinkeş, bundan kazanım elde eden tefeciler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

Millete dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez. Bizi kimse bölemez ayıramaz. Biz bu CHP'ye, HDP'ye, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bizi Alevi-Sünni, Türk-Kürt-Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyecğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlara, ayrımcılık yapanlara fırsat vermeyeceğiz.

Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldürdüler. Bunun için 14 Mayıs çok önemli.

Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Darbecilerin bizi attıkları o zindan yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye'ye dair hayallerimizi burada somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. 81 vilayetin her birini eserlerimizle nakış nakış dokuduk. Vesayet zincirlerini tek tek parçaladık.

KILIÇDAROĞLU’NA YALANCI DEDİ

Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Buradan seçtikleri vaatleri sağa sola savururlar. Çiftçiye bedava traktör dediler. Çiftçi kardeşlerim size bedava traktörler geldi mi? Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedava yaptılar. Biz dönemimizde bunları yaptık. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Bay Bay Kemal bu işin piridir, yalanda onun üzerine yok. Seçim sonrası vaat bohçasını bağlayıp bir dahaki seçime kadar da vatandaşın yüzüne bakmazlar.

KARADENİZ GAZINI ÖVDÜ

Emeklilikte yaşı bekleyen insanlarımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselttik. Yerli aracımız TOGG'u yollara uğurladık. Karadeniz doğalgazımızı getirdik. Bu ayki doğalgaz kullanımını ücretsiz yaptık. Bizde yalan yok. Söylediklerimizi Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık.