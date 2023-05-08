Şanlıurfa'da CHP'nin seçim bürosuna mermi atıldı

CHP'li Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa ofisine mermi atıldığını açıkladı. Tanal, kentteki tehdit ve gözdağı amaçlı girişimlere ve provokasyonlara dikkat çekti.

Şanlıurfa'da CHP'nin seçim bürosuna mermi atıldı

CHP İstanbul Milletvekili olan ve Şanlıurfa'dan milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını duyurdu.

Twitter’da atılan mermi ve CHP’nin seçim afişlerinin parçalandığına dair görüntüler paylaşan Tanal, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!" diye yazdı.

"ŞANLIURFA'DAKİ SEÇİM OFİSİNE TEHDİT VE GÖZDAĞI AMAÇLI MERMİ ATILDI"

CHP'li Mahmut Tanal'ın açıklaması şöyle oldu:

Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı! Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

"PROVOKATÖRLERE VE ARKALARINDAKİ AĞABABALARINA PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz.

Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!

 
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