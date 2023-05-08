Ekrem İmamoğlu: Kışkırtıcılar bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Konya'da yurttaşlarla bir araya geldi.

Mitinge CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Milletvekili Özgür Karabat da katıldı.

Mitingi öncesi; "Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz; herkes kendine yakışanı yapar" ifadeleriyle provokasyona karşı barış ve kardeşlik mesajı verildi.

Ekrem İmamoğlu, Erzurum Mitinginde gerçekleştirilen saldırıyı; "Bu ortamı, bu meydanı taşlarken süreci seyreden emniyet güçlerine emri veren Emniyet Müdürü'dür, başka kimse olamaz. O gün orada yaşananlara karşı öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Ne Belediye başkanı, ne Vali, ne de Emniyet Müdürü, Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur" sözleriyle anlattı.

İmamoğlu, Erzurum Valisi'nin güvenlik teminatı verdiğini belirtirken; "Havalimanından yola çıktık, giderken ne yazık ki emniyet tedbiri görmedik. Otobüsümüzde vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi taş atmaya başladı. Sükunete davet ederek, emniyeti ve valiyi göreve davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldık" dedi.

Ekrem İmamoğlu; "Kışkırtıcılar, önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar. Daha sonra bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Hz. Mevlana'nın şehrindeyiz. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı, belki de doğum yeridir Konya.

Öyle bir birleşeceğiz ki 86 milyonun birleşmesi olacak. Bir kişi bile dışarıda, açıkta, soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150-200 kişiyi bile yuhlamaya değmez. Size canım Dadaşların, Nene Hatun'un torunu Erzurumluların selamını getirdim.

Bana taş atılmadı, millete, demokrasiye taş atıldı. Provokatörler aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak. Bir genç hanımefendinin yazdığını okuyayım: Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz; herkes kendine yakışanı yapar.

İyilik kazanacak. Erzurum Valisi bize 5 bin polisle hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Havalimanından yola çıktık, giderken ne yazık ki emniyet tedbiri görmedik. Otobüsümüzde vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi taş atmaya başladı. Sükunete davet ederek, emniyeti ve valiyi göreve davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldık.

Türk bayraklarıyla milletimi selamlayan taş atan 150-200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur.

Bu ortamı, bu meydanı taşlarken süreci seyreden emniyet güçlerine emri veren Emniyet Müdürü'dür, başka kimse olamaz. O gün orada yaşananlara karşı öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Ne Belediye başkanı, ne Vali, ne de Emniyet Müdürü, Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

O güçleri kışkırtan makam ve mevki sahiplerini, o gençleri aldatan mevki ve makam sahipleri, 14 Mayıs'ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın sömürdükleri memlekette kapıları kapatan millet geliyor. O yüzden çıldırıyorlar, çıldırmaya devam etsinler! Onların taşları bu memleketin insanına, huzuruna, hoşgörüsüne atılmıştır.

Kışkırtıcılar, önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar. Daha sonra bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bu işi ikinci tura bırakmayacağız. Bu milletin kaybedeceği 1 günü bile yok. Bu çürümüş iktidar anlayışıyla mücadelemizi iktidara gelince vereceğiz

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