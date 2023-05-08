Ekrem İmamoğlu'na polis tarafından tutanak tutuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas’a gelerek miting yaptı.

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi, Mevlana Meydanı'nda miting için güvenlik açısından uygun olmadığı gerekçesiyle engellenmek istendi.

İMAMOĞLU HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. 'İzin verilen alan dışında miting' yapılması gerekçesiyle İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem