Reuters: Ekonomik kriz, Erdoğan'ın iktidarını tehdit ediyor

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı. İlk kez oy kullanan seçmenlerin 'belirleyici' olacağını yazan Birsen Altaylı ve Ezgi Erkoyun, genç seçmenlerle konuştu.

'OYLAR KRİTİK ÖNEME SAHİP'

"Seçmenlerin yüzde 10'unu oluşturan oylar, Erdoğan'ın iktidarının üçüncü on yılda da devam edip etmeyeceğine veya sona ereceğine karar vermede kritik öneme sahip olabilir" denilen haberde, şöyle devam edildi: "İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2022 tarihli bir raporunda, Türkiye'de her yıl binlerce kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle genellikle karalama, cumhurbaşkanına hakaret veya terör propagandası yapmakla suçlandığı tespit edildi."

'BÖYLE YAŞAMAYA ALIŞTIĞIMIZ İÇİN FARKINDA DEĞİLİZ'

'Değişim zamanı geldiğini' söyleyen 22 yaşındaki üniversite öğrenci Yunus Efe, "İfade özgürlüğü konusunda kesinlikle endişeliyim. Aslında bunu her gün yaşıyorum ama bu şekilde yaşamaya alıştığımız için farkında değiliz" dedi. Sosyal medya paylaşımlarını 'beğenmeden' önce iki kez düşündüğünü söyleyen Efe, 'pek çok genç gibi' seçimler ve siyaset konusunda kayıtsız kaldığını, ancak şimdi oy kullanmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi. Efe, Millet İttifakı'nın seçim vaatlerinden etkilendiğini belirtti. Efe, "Hakların iade edilebileceğini ve adaletin yeniden tesis edilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇ SEÇMENLER ÇOK VE ÖFKELİ VE UMUTSUZ'

Genç seçmenleri Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun 'çok öfkeli ve umutsuz' bir kesimi olarak tanımlayan Konda Araştırma'dan Erman Bakırcı da şöyle konuştu: "İnternet ve sosyal medya aracılığıyla Avrupa'daki meslektaşlarının neler yaptığını ve ne gibi fırsatlara sahip olduklarını görüyorlar. Aralarındaki farkın açıldığını görüyorlar... Sosyal, ekonomik ve hukuki güvenceleri yok. Bu durumdan çıkmak istiyorlar."

'GENÇLER BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİR'

İstanbul'da bir tekstil firmasının bilgi teknolojileri bölümünde çalışan 22 yaşındaki Emre Orgun ise, muhalefetin Türkiye'yi emektar lider kadar iyi yönetemeyeceğini düşündüğü için Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Orgun, "Elbette mevcut hükümetin devam etmesini istiyorum. Bazı yetkililer ve politikalarda bazı değişikliklerle devam etmelerini istiyoruz" dedi.

Berivan isimli bir seçmen ise, "Gençlerin bir şeyleri değiştirme şansı olduğuna inanıyorum. Birçok genç de aynı şekilde düşünüyor. Eğitim ve ekonomi çok kötü durumda" diye konuştu.

'GÜVEN VERMİYORLAR'

Reuters'ta yayınlanan başka bir haberde ise, Türkiye'deki ekonomik koşullara dikkat çekildi. "Türkiye'deki yaşam maliyeti krizi Erdoğan'ın yeniden seçilmesini tehdit ediyor" başlığı ile yayınlanan haberde, mevcut koşullar nedeniyle ekonomik AK Parti tabanının önemli bir bölümünün artık iktidara oy vermeyi düşünmediğini yazdı.

İstanbul’da çalışan Hakim Ekinci isimli berber, uzun süredir Erdoğan destekçisi olduğunu ancak 14 Mayıs'ta kendisine oy vermeyeceğini söyledi. 63 yaşındaki Ekinci, şöyle konuştu: "Eskiden 3-4 torba market alışverişine 150-200 lira verirdik. Eşimle ben zar zor taşırdık. Şimdi iki torbayı zar zor dolduruyoruz. Bence sorumlular bizi yönetenlerdir. Aldıkları kararların yanlış olduğunu düşünüyorum. AK Partiliydim ama onlara oy vermeyi düşünmüyorum. Döviz kuru kontrolden çıktı. Hiçbir şeye gücümüz yetiyor. Söyledikleri hiçbir şey tutmadı, dolayısıyla güven vermiyorlar."

'ERDOĞAN TEK BİR HAREKETLE ÇÖZEBİLİR'

İstanbul'da ikamet eden Halime Duman, artan yaşam maliyetinden daha fazla kar elde etmek için fiyatları yükseltenlerin sorumlu olduğunu söyledi. Duman, "(Erdoğan) bileğinin bir hareketiyle çözebilir" dedi.

Siyasi analist Birol Başkan, 'en koyu' Erdoğan destekçilerinin bile ekonomideki kötü gidişatı reddedemediğini aktardı. “Partisinin kazanmaya devam etmesinin nedeni seçmenine bazı maddi faydalar sağlaması. Ekonomi ve yüksek enflasyon yüzünden bu sihir artık işe yaramıyor gibi görünüyor” diyen Başkan, “Kriz halkın cebini fena yaktı ve bu nedenle bu seçimi kazanmanın garanti olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.