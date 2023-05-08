Erdoğan'ın "senaryo" dediği saldırılarda neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'na linç girişimi, şehir meydanlarında patlayan bombalar...

GERÇEK GÜNDEM- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırının "senaryo" olduğunu savundu.

Twitter, hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler" dedi.

Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2023

KLIÇDAROĞLU'NA LİNÇ GİRİŞİMİ

Erdoğan'ın tweetinde bahsettiği ve "senaryo" olarak nitelendirdiği saldırılardan biri 21 Nisan 2019'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yapılan linç girişimiydi.

Bu olayların yaşandığı sırada Türkiye yerel seçimlerini tamamlamış ancak İstanbul'da seçim sonucunda memnun olmayanlar vardı. AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a karşı seçimi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. AKP ve MHP'nin seçim itirazları sonucunda Ekrem İmamoğlu tam 17 gün sonra mazbatasını alabilmişti. İstanbul'un çiçeği burnunda belediye başkanı mazbatasını aldıktan 4 gün sonra 21 Nisan'da Maltepe'de İstanbullularla buluşabilmişti.

CHP'nin İstanbul'da bu büyük zaferi için buluştuğu gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da şehit asker Yener Kırıkçı'nın cenazesine katılmıştı. AKP'li bir grubun saldırısına uğrayan CHP lideri AKP'li Osman Sarıgün tarafından yumruk yemişti. Olaydan sonra tutuklanan Sarıgün tahliye edilse de daha sonra 66 kişi hakkında soruşturma başlatılmış Sarıgün dahil sanıklar hapis cezası almıştı.

Saldırıdan 15 gün sonra YSK AKP ve MHP'nin itirazlarını değerlendirerek "kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" gerekçesiyle, 6 Mayıs 2019 tarihinde 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini iptal etti. 23 Haziran'da yeniden seçime giden İstanbul'da 800 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu yeniden kazandı.

7 HAZİRAN - 1 KASIM SEÇİMLERİ

Erdoğan "önceki seçimler" diyerek işaret ettiği tarihlerden biri de 7 Haziran 2015 seçimiydi. Zira Türkiye tarihinin en kanlı seçimi olmuştu. İlk olarak seçim öncesi 5 Haziran'da Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP’nin mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş ve beş kişi yaşamını yitirmiş, 400’e yakın kişi de yaralanmıştı.

Bu ortamda 7 Haziran sabahı sandığa giden seçmenin oylarıyla sandıktan hiç kimsenin beklemediği sonuçlar çıkmıştı: AKP yüzde 40,8, CHP yüzde 24,9, MHP yüzde 16,2 ve HDP yüzde 13,1.

Bu seçim; HDP'nin yüzde 10 barajını aştığı ve AKP'nin 2002'den bu yana ilk kez Meclis'te çoğunluğu kaybettiği seçim olarak tarihe geçmişti.

Sonuçların hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hükümeti kurma yetkisi verdi. Davutoğlu, istikşafi görüşme adı altında CHP’yle müzakerelere başladı.

Bu sırada 17 Temmuz'da Erdoğan, AKP ve HDP’lilerin katılımıyla açıklanan 10 maddelik ‘Dolmabahçe Mutabakatı’nı tanımadığını açıklamış ve Çözüm süreci ‘rafa’ kaldırılmıştı.

Erdoğan’ın ‘Dolmabahçe’ açıklamasından üç gün sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde bir araya gelen ve Suriye’de IŞİD ablukasındaki Kobani’ye insani yardım götürmek isteyen gençler IŞİD bombacısının hedefi olmuştu. Katliamda 33 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralanmıştı.

22 Temmuz'da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru yaşadıkları evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayetleri PKK önce kendilerine bağlı ‘Apocu Fedailer’ adlı bir grubun işlediğini açıklasa da daha sonra olayla ilgisi olmadığını açıklanmıştı. İlerleyen yıllarda bu cinayetlere ilişkin yargılananlar beraat etti, dosya faili meçhul kaldı. Bu cinayetler çözüm sürecini bitiren cinayetler olarak da tarihe geçti.

29 Temmuz'da Erdoğan Çözüm Süreci'nin resmen bittiğini açıkladı. Bu sırada hala hükümet kurulamamıştı, görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 26 Ağustos’a erken seçim için tarih verildi: 1 Kasım. Seçim hükümeti kuruldu, HDP’den iki bakanın yer aldığı kabineye MHP bakan vermedi. Seçim kararının ardındansa saldırılar durmadı.

7 Eylül'de Dağlıca’daki PKK saldırısında 16 asker hayatını kaybetti. 8 Eylül'de Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanında HDP binalarına yönelik saldırılar düzenlendi. HDP Genel Merkezi’ne saldırıldı, binanın ilk iki katı ateşe verildi.

10 Ekim'de çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Ankara’da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti barış mitingi düzenlemek istedi. Miting başlamadan iki ayrı noktaya IŞİD bombayla saldırdı; Ankara Garı önündeki bu saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetler ve JİTEM’le özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ları hatırlattı, ”AK Parti giderse beyaz Toroslar gelir" dedi.

Ve 1 Kasım. Yenilenen seçimlerde AKP, yüzde 49,5 oy ve 317 milletvekiliyle sandıktan tek başına iktidar çıktı. HDP’yse seçim barajını kıl payı aştı ve yüzde 10,7 oy aldı. CHP oylarını yüzde 25,3’e çıkarırken, MHP’nin oyları yüzde 11,9’a geriledi.

YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ, PARTİ LİDERİNE LİNÇ GİRİŞİMİ DÜZENLEDİ, HANİ EBEDİ VE EZELİ KARDEŞLİK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırının ardından bugün söylediği sözleri bir kez daha hatırlatalım:

"Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezelî ve ebedî kardeşliğimize leke süremeyecekler."

Erdoğan'ın işaret ettiği "önceki seçimler" de yüzlerce insan hayatını kaybetti ve yüzlercesi de yaralandı. Yüzlerce ailenin evinde hala yas var. Ölen o yüzlerce genç ne yazık ki hala genç.

Erdoğan'ın işaret ettiği "önceki seçimler" de Türkiye'nin ikinci büyük partisinin lideri iktidar partisinin üyeleri tarafından linç girişimine uğradı. Erdoğan'ın "senaryo" dediği linç girişimi AKP üyeleri tarafından yapılmıştı.