Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini anlattı: 'Erdoğan çifti bizzat karşılayacak'

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı, Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası zaferi sonrası neler devir teslimin nasıl olacağını değerlendirdi.

Alçı, “Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

Alçı şunları ifade etti:

“Nagehan Alçı olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığından ne kadar eminsem şundan da kadar eminim… Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır.

Eğer Kemal Bey kazanırsa, Erdoğan çifti, Kılıçdaroğlu çiftini bizzat Külliye’de karşılayacak, sohbetler edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır. Demokrasinin erdemini vurgulayan konuşmaların ardından güzel bir devir-teslim olacaktır. Bunu kesin olarak biliyorum…”