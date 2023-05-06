Akşener: Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri işittik

GERÇEK GÜNDEM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Mitingi’nde konuştu.

Yurttaşlara seslenen Mansur Yavaş, "21 yıl önce hangi mahallede oturduğunuza bakın, bir de şimdiyi kıyaslayın. Gerçekten fakir fukaraya sahip mi çıkmışsınız, yoksa imtiyazlı, torpilli, 3-5 maaş alanlardan mı oldunuz” dedi.

Yavaş şunları söyledi:

“Adaylar belli olduğundan beri garip laflar ediyorlar. Diyorlar ki bunların tek derdi bizi buradan indirmek. Evet, tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için giriyoruz. Başka ne işimiz var?

Diyarbakır Milletvekili, şimdi de aday ‘Ne var bunda’ diyor, sürekli görüşüyoruz zaten. İmralı’ya biz sürekli gidiyoruz diyor. İnternete girin. Kafası karışık herkese bunu gösterin. Kandil’deki bir terörist de diyor ki anlamıyorum Kandil’i siyasete alet ediyorlar. Biz en fazla onlarla görüştük diyor. Bu mevsim bunu gerektiriyor. Biz dün neysek bugün de oyuz. Ne ülkeyi böldürürüz, ne bebek katili biz varken hapis çıkabilir ne de eli kanlı teröristler oradan çıkabilir. Ben bugünkü demecini okuyorum sayın Cumhurbaşkanımızın: ‘Siyasetteki tatlı rekabetin husumete dönüşmesine izin vermeyelim lütfen’ diyor. Bir günde şefkate büründü. Neden dersiniz? Biz geldiğimiz zaman rozetimizi çıkarttık ve hizmet verdik.

Biz dediler Hz. Ömer gibi devletin işinde ayrı mum, kendi işimizde ayrı mum diyerek geldi. Daha dün Çevre Bakanı’na diyorlar ki siz seçim propagandanıza uçağınızla mı gidiyorsunuz? ‘Evet ne var bunda’ diyor. Altı tane benzemez bir araya geldi derken Allah onlara da altıyı buldurdu. Altısı benziyor desem biz bir arada değiliz diyorlar. Benzemiyor desem bir türlü, benziyor desem bir türlü. Tüm seçmen iradesine saygı duyuyoruz. İyi bir hükümet programı hazırladık iki bin 400 maddelik ve inşallah birleşe birleşe kazanacağız.”

"SÜRTÜK OLDUK, ÇÜRÜK OLDUK, DÜŞÜK OLDUK; YETMEDİ SUFLİ OLDUNUZ"

14 Mayıs seçimleri öncesinde konuşan Meral Akşener, iktidarın muhalefeti sert dille hedef almasına tepki gösterdi.

Akşener şunları söyledi:

"Aklıma 2019'daki mitingimiz geldi, ilerisine geçmişiz, ardında kalmamışız. Rahmetli Menderes'in ailesiyle görüşüp Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun.

Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları... Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk; yetmedi sufli oldunuz.

Bu abilerin en başında olan birisi var kim? Recep Bey. Ne yaptı biliyor musunuz? Kemal Beyle beni Gabar ve Cudi’ye gömmeye karar verdi. Şimdi muhtemelen Gabar’a beni gömüyor. Kısmetli kadınımdır, bereketliyimdir. Rahmetli kayınpederim öyle söylerdi. Gabar’da mezar kazarken petrol bulundu. Bakalım Kemal Bey için Cudi’de kazılan mezardan ne çıkacak? Dalga geçerek anlatıyorum. Üzülmeyesiniz diye anlatıyorum ama bu öyle bir şey ki. Bizi birbirimizle dövüştürüp bedavadan oy alıp milleti maraba yerine koymaktır.

Ben İnkılap Tarihi Hocası’yım. Aydın işgalcileri, gencecik evlatlarımızın geleceği pahasına sürüp atmıştır. Aydın’da işgalci bir kişi yoktur. İşgalcilerle el sıkışan bir Allah’ın kulu yoktur. Hepiniz kendi geçmişinize bakın. Dolaysıyla bir seçime gidiliyor. O seçimde millet bir karar verecek. Şimdi bir karar vereceksiniz: Aydın’ın hala cezalandırmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların emekli edilmesine mi evet diyeceksiniz? Tabii ki emekli edilmelerine evet diyeceksiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem