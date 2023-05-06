Kılıçdaroğlu, Erzincan'da: Bu mudur milliyetçilik?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Erzincan'da Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 kişi çalışıyordu şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?" diye sordu.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Anadolu'da fabrikalar olacak, insanlar çalışacak. Erzincan'ı demirağlarla Trabzon Limanı'na ulaştıracağım. Burada bir zamanlar Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. Binlerce insan çalışırdı. Neden kapatıldı bu fabrika? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 kişi çalışıyordu şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?" dedi.

"BANA KARŞI İKİ GRUP VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmektir" dedi. "Eşimin yüzüğüne kadar her şeyi açıkladım" diyen Kılıçdaroğlu, "Sizin vergilerinizi cebe indirenler köşeyi döndüler. İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi 5'li çeteler; devletin bir kanatı onlara hizmet ediyorlar. İkincisi; uyuşturucu baronları; onların kökünü kazıyacağım" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN HESABINA PARA YATIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Kadınların hesabına para yatıracağız. Kimse kimsenin durumunu bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar; hibe desteği, tohum, su desteği veriyorlar. Üreticilerin ürünlerini belediyelerimiz satın aldı. 11 büyükşehir belediyemiz yardımı yapmak için yola çıktı ve görevlerini yapıyorlar" dedi.

DEPREMZEDELERE EV SÖZÜ

Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin evleri, dükkanları yıkıldı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğim" dedi.

EMEKLİLERE İKRAMİYE

Kılıçdaroğlu, gençlerin iş bulma umuduyla büyükşehirlere gittiğine dikkat çekerken, işsizlik sorununu çözeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceklerini de hatırlattı.

"SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNİ BULACAĞIM"

Milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'da Ülkücü hareketin ismini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı, dosyasını seçim sonrasına bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım ve yargıya teslim edeceğim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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