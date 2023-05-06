CHP'li Erkek canlı yayında kulis verdi: İktidar değiştiğinde kabinedeki görevini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olası iktidar değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağım" dedi.

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CHP'li Erkek canlı yayında kulis verdi: İktidar değiştiğinde kabinedeki görevini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk'te Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu. 

Erkek, bakanlık iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erkek şunları söyledi:

"Genel başkanımız Çanakkale'de bize de sürpriz yaptı. Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak dedi. Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Önce Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başlasın. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları istişare edecekler ve sonuçta Cumhurbaşkanımız görev yapacak bakanları açıklayacak. 6 Şubat'ta bu sistem ve parti devleti enkazda kaldı. Devletin kolonlarının da kesildiğini gördük. Bu kadro devleti adalet ve liyakat temelinde inşa edecek."

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