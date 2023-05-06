Alparslan Türkeş'in kızından MHP'ye sert sözler: Babamın çizgisinde olduğunu düşünmüyorum

İYİ Parti’den milletvekili adayı olan MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, Sinan Ateş suikastı ve MHP hakkında açıklamalarda bulundu.

Halktv’deki Perdenin Önü Arkası programında konuşan Ayyüce Türkeş, "Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, MHP, şu anda M, H, ve P harflerinden oluşmuş bir parti" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den adaylığına ilişkin de konuşan Türkeş, teklifin Meral Akşener’den geldiğini açıkladı.

MHP’den neden aday olmadığı hakkında da konuşan Ayyüce Türkeş, şunları söyledi:

"Ben MHP'nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sinan Ateş cinayetinden sonra, benim temsil ettiğim cami da bunu gördü ki, hiçbir şekilde Alpaslan Türkeş, hukukun üstünlüğünü savunan, kaba kuvvetten yana olmayan, kendisi için hizmet etmiş, ülkü ocakları başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin, kaba tabirle aşağılık bir şekilde katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup, bu davranışı kabullenme şeklinde olan insanlarla Alpaslan Türkeş aynı kefede olamaz.

Benim siyasete girmeme de Sinan Ateş cinayeti de neden oldu açıkçası. Türkeş'in kesinlikle kabul etmediği tanımlar, tutumlar sergilenmekte. MHP şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece M, H ve P harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok farklıdır. Babamın kurduğu bir partidir.

Şu andaki MHP, Türkeş'i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil ve Türkiye'deki bu ayrıştırıcı, bölücü ve hukuku ayaklar altına alıcı tavrı hiçbir Türkeş de kabul edemez."