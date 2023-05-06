İnce'nin partisinde yaprak dökümü sürüyor: İki aday Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Memleket Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Çorum ikinci ve üçüncü sıra adayları Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

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İnce'nin partisinde yaprak dökümü sürüyor: İki aday Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin partisinde yaprak dökümü sürüyor.

Son olarak, kinci ve üçüncü sıradan Çorum milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar, Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa birinci sıradan milletvekili adayı Özgür Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ofisinin açılışına katılmak için Çorum'a gitti.

“OMUZ OMUZA VERMEYE İHTİYAÇ VAR”

Burada bir konuşma yapan Özel, "İlk turda bitirmek için fedakarlıklara, daha kalabalık olmamıza, bir ve beraber olmamıza ihtiyaç var. Ayrılığa gayrılığa değil, omuz omuza vermeye ihtiyaç var" dedi.

Özel, Memleket Partisi Çorum ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar'ın Millet İttifakı'na katıldıklarını açıkladı.

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Memleket Partisi Muharrem İnce Millet İttifakı Özgür Özel
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