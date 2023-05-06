İmamoğlu'nun baş döndüren miting trafiği: Bir günde beş ile gidecek!

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne 8 gün kala partiler mitinglerine hız verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak mitinglere katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting trafiği ise baş döndürdü.

İmamoğlu 7 Mayıs Pazar günü ilk mitingini Çorum'da yapacak. Çorum Halk Buluşması saat 11.30'da başlayacak. Yapılan duyurulara göre Kırşehir'de de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile birlikte Cacabey Meydanı'nda saat 12.00'de başlayacak halk buluşmasına katılacak.

Daha sonra İmamoğlu Kırıkkale'de düzenlenecek halk buluşmasına katılacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin 14.00'te başlaması planlanıyor. İmamoğlu saat 15.00'te de Sivas'ta olacak. Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek miting saat 15.00'te başlayacak.

Günün son mitingi ise Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak. İmamoğlu saat 18.00'de başlayacak mitinge de katılacak.

Bu yoğun miting trafiği sosyal medyada gündem oldu. Duyurusu yapılan mitinglere İmamoğlu'nun nasıl katılacağı, kaç dakika konuşma yapacağı ve yetişip yetişemeyeceği konuşuldu. Çorum'daki ilk miting ile devamında Kırşehir'de yapılacak miting arasında yarım saat bulunuyor.