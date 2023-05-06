Muhalefet kazanırsa ekonominin patronu kim olacak? CHP’li Selin Sayek Böke: “Birikimim bu yönde”

14 Mayıs Seçimleri’nde eğer muhalefet kazanırsa ekonomi yönetimi kimde olacak? Kamuoyunun en merak ettiği konuların başında ekonominin kaptanı geliyor. En son CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mutfaktan hitap eden Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonominin dümeninde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Türkiye’de kurulan hükümetlerde her zaman Hazine’nin başında olan bakan ana rolü üstleniyor. Bugünkü hükümette Nureddin Nebati’nin bu rolde. Ancak yeni hükümette Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye ayrılması sürpriz olmayacak.

Seçime dokuz gün kala Hazine Bakanlığı için üç isim öne çıkıyor. İYİ Parti’den Wharton Okulu profesörü Bilge Yılmaz, Deva Partisi’nden daha önce Hazine Müsteşarlığı yapmış olan İbrahim Çanakçı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden Duke Üniversitesi doktoralı Profesör Selin Sayek Böke.

SELİN SAYEK BÖKE: “İKTİSATÇIYIM, BU ALANDA KATKI VERECEĞİM ÇOK YER AÇILACAK”

Tele 1’de önceki akşam “Açıkça” programına katılan Selin Sayek Böke, program sunucusu Gökmen Karadağ’ın “İzleyicilerimiz soruyor; ekonomi mi dışişleri bakanı mı olacaksınız? Avrupa Birliği’nden sorumlu bakan olarak adının geçtiğini kulislerde duyuyoruz” şeklindeki sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yayının heyecanıyla kızarmıştım. Çok onur duyacağım bir tarifi yaptınız. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası sürecinde böylesi bir görevin tarifi ediliyor olması, yürütmede her tür iradenin temsili için işaret ediliyor olmaktan onur duyarım. Ancak şunu da altını çizmek gerekir ki koca bir ömrü önce bilim insanlığı ile sonra bunun politikasıyla kamunun içinden kendisini var etmek bir iktisatçıyım ben. Umuyorum Türkiye’nin ikinci yüzyılında da bu alanda katkı vereceğim çok yer açılacak. Biz hazırız yapmaya.”

SELİN SAYEK BÖKE: “HER TÜR GÖREVE HAZIRIM”

Karadağ, Profesör Böke’nin sözleri üzerine “Bir bakanlık söz konusu ise gönlümdeki budur şeklinde budur şekilden bir anlam çıkarabiliriz” diyerek talebinin ekonomi ile ilgili bir bakanlık talebi olup olmadığını somutlaştırmak istedi.

CHP milletvekili ise, “İnsanın gönlünden geçen değil önemli olan. Bence birikimleri ile katabilecekleri olan. Daha ziyade birikimlerime işaret eden bir tarifti bu. ‘Gönlünüzden ne geçiyor’ derseniz Türkiye’nin aydınlık yarınlarına kavuşmasını sağlayan bir seçim sonucu geçiyor. O görevleri ben de ucundan tutacağım üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Her tür göreve hazırım ben. Türkiye’de bir şeyler değişmek üzere. Bu değiştiği için her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem