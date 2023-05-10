İYİ Partili Çıray oy farkını da paylaştı: Kılıçdaroğlu önde, hayırlı olsun
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, masasındaki anket sonucunu paylaştı: "Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 4.9 ile önde. Hayırlı olsun."
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dört günün kaldığı Türkiye'de kamuoyu araştırma şirketlerinin saha sonuçlarını açıklaması da hız kazandı. Bunlardan birine dair bilgiyi, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray verdi.
Siyasetçi, ismini vermediği ancak 'çok önemli bir sivil toplum örgütü' diye tanımladığı kuruluşun sonucunu kamuoyuyla şöyle paylaştı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9 ile önde. Hayırlı olsun."
Şu anda çok önemli bir sivil toplum örgütünün yaptırdığı bir anket bilgisine göre Sn @kilicdarogluk %4,9 ile önde.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) May 9, 2023
Hayırlı olsun.