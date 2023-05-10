'İbre Kılıçdaroğlu'ndan yana gönüyor, dip dalganın yönü az çok belli ama şiddeti kestirilemiyor'

Gazeteci Murat Yetkin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dört gün kala siyasi partilerin sahadaki durumuyla ilgili izlenimlerini paylaştı.

"İbre Kılıçdaroğlu’dan yana görünüyor. Anketler ve meydanlar aynı dili konuşmuyor. Dip dalganın yönü az çok belli ama şiddeti kestirilemiyor. Cevap bekleyen sorular var" diyen Yetkinreport.com yazarı, akabinde şunları kaydetti:

"Anketler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda alma ihtimalini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan önde gösteriyor. Bir dip dalga geliyor, yönü az çok belli ama şiddetini kestirmek zor. Kılıçdaroğlu’na ilk turda seçimi kazandırırsa o dip dalga kazandıracak; sessiz çoğunluğun sesi. Meydanlarla anketler aynı dilden konuşmuyor.

İktidar mitinglerinde kalabalıklar, devletin bütün imkânları kullanılarak toplanırken, muhalefet mitinglerinde ise devletin bütün imkânlarına rağmen toplanıyor.

Erdoğan seçim kampanyasında umut-korku dengesini korkudan yana değiştirmiş görünüyor. Ortada savaş yokken ülke adeta savaşa gidiyormuş gibi hamasi söylem, 'Biz gidersek Türkiye batar' tehditleri ve (artık sahte CHP afişleri bastırmaya varan) bilgi kirliliğine dayalı propaganda Cumhur İttifakı mitinglerinin ortak özelliği.

Kılıçdaroğlu ise muhalefetin geleneksel şikayet-umut çizgisini, umuttan yana değiştirmiş durumda. 'Sana söz bahar gelecek' sloganıyla Ekrem İmamoğlu’nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganı miting alanlarına hâkim. Geçenlerde siyaset bilimci Evren Balta bunu İstanbul’daki Kılıçdaroğlu ve Erdoğan mitinglerini karşılaştırırken iyi tahlil etti."

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