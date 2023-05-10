İddia: Seçim yayını için 'kozmik oda' kuruldu, TRT'nin kadrolu teknik personeli devre dışı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dört günün kaldığı Türkiye'de sandık güvenliği ve veri akışına ilişkin endişeler sürüyor. Gazeteci Devrim Gürkan, TRT'de seçim yayınını koordine edecek bir 'kozmik oda' kurulduğunu iddia etti.

"TRT koridorlarında bugünlerde bir fısıltı dolaşıyor. Yeni bir 'kozmik odanın' fısıltısı. TRT'nin seçim yayınını koordine edecek bu Kozmik Oda'nın sorumlusu ise tanıdık bir isim; 'Hasan Öymez" diyen Gürkan, Öymez hakkında şu hatırlatmayı yaptı:

"Hani 2019’da İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş öne geçince veri akışı birden kesilen Anadolu Ajansı vardı ya. İşte o kesintiyi yapan AA’nın seçim yayın sorumlusu olan Hasan Öymez. Hani YSK Başkanı Sadi Güven’in ‘verileri benden almıyor, kimden aldığını bilmiyorum’ dediği AA’yı yaratan isim. YSK Başkanı’nın açıklamasına ukalaca; ‘YSK abonemiz değil, bu kararları nerden alıyor bilmiyoruz’ şeklinde çirkin bir tweet atıp yediği fırçadan sonra apar topar silen isim. Devletin koskoca Ajansı’na AKP il ilçe başkanlıklarının verilerini kullandıran projenin mimarı."

Öymez’in şu an TRT’de Genel Müdür Yardımcılığı yaptığını ve vekâleten haber dairesini de yönettiğini belirten Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

'TRT'NİN KADROLU TEKNİK PERSONELİ DEVRE DIŞI'

"Öymez’in nevi şahsına münhasır bir de yardımcısı var. Sabri İşbilen. Son paylaşımı TRT tarafsızlığının zirvesi adeta… Bu 'çok güvenilir' isimlerin sorumlusu olduğu seçim yayını öncesi TRT tam 15 milyon avroya (300 milyon TL kabaca) yeni bir sistem aldı. İhalesiz alınan bu feci pahalı sistem bu seçimlerde de kullanılacak. Bu sistemi TRT'ye satan firmanın bugüne kadar yayıncılık sektöründe herhangi bir deneyimi olmadığı iddia ediliyor. (Keşke dava açsalar da ticari sır diye sakladıkları bu bilgileri mahkemede açıklasalar)."

İşi ilginç yapan, TRT teknik kadrolarının 2-3 yıldır bu konuda çeşitli firmalarla resmi görüşmeler yapıyor oluşu. O meşhur 'gizli el' yine devreye girmiş ve tüm o çabalar, yazışmalar, teknik incelemeler çöpe atılmış, ne olduğu bilinmeyen bir sistem alınmış. (Sistem güncellemeleri için 10-15 milyon avro daha gerekecek önümüzdeki yıllarda, sektördekiler iyi bilir, o başka konu, güven daha acil bir başlık). İşte bu sistem bu kozmik odaya kurulmuş durumda. Ama TRT’nin kadrolu teknik personeli devre dışı.

Peki sistem nasıl işleyecek? Dikkat. Dışarıdan alınan özel hizmet sözleşmeli personelle. TRT’ye son 5 ayda yaklaşık 700 yeni personel alındı. Ocak başında 21800 siciliyle işe başlayanlar varken şimdi 22500’lere gelindi. (Biliyoruz da yazıyoruz yani). Bu isimlerin büyük kısmı seçim yayınında görev yapacak. Hadi yine biraz tarihçe. Benim çalıştığım yıllarda TRT seçimi kendi personeli ile izlerdi. Her ile bir büro kurulur, ıslak imzalı tutanaklar tek tek alınır ya da o bürolara fakslanır, veriler tek tek kontrol edilir, ardından merkeze iletilir, orada da kontrol edilir ve yayına verilirdi. İş bitince tüm bu belgeler dosyalanır (tüm Türkiye’deki ıslak imzalı tutanaklar yani) ve TRT Genel Müdürlüğü’ne verilirdi.

Aynı sistem Anadolu Ajansı’nda da vardı. Yani Devletin iki kurumu adeta seçim güvenliği için belge toplayan iki güvenlik supabıydı. Ama TRT bir süredir sadece Anadolu Ajansı verilerini kullanıyor. Yani AA verileri bir ara yazılımla yayına ‘doğrudan’ aktarılıyor. Ama bu seçimde bir yeni aşama eklendi. Evet bahsettiğimiz 'kozmik oda.'

'PARALEL YSK HABERLERİ DAHA ÇOK SORGULANIR HALE GETİRİYOR'

Yani AA verileri bu ne olduğu malum isimlerin yönettiği, kim olduğu belirsiz kişilerin çalıştığı, işlevi belirsiz bir yazılımın kullanıldığı 'kozmik odaya' geldikten sonra TRT yayınına verilecek.

Üstelik bir ilginç yenilik daha yapılmış. Bugüne kadarki seçim yayınlarının 'teknik' sorumlusu olan Stüdyolar Dairesi tamamen by-pass edilmiş. Yayın, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’nca yapılacak. Hatta dışarıdan bir firmayla anlaşıldığı iddia ediliyor. Yani seçim yayınında TRT hariç herkes var.

Rahatsız edici bir diğer konu ise bir süredir TRT’de yoğun mesai yapan İletişim Başkanlığı ve İç İşleri Bakanlığı personelleri. Kısa süre önce tartışılan ‘Süleyman Soylu’ tarafından kurulmaya çalışılan ‘paralel YSK’ haberleri bu durumu daha sorgulanır hale getiriyor.

'YÜZLERCE DÜRÜST MEMURU BYPASS ETTİNİZ AMA BİNLERCE YURTSEVER GEREĞİNİ YAPACAK'

TRT yönetiminin yine sessiz kalacak büyük ihtimalle. En fazla ‘mesnetsiz iddialar’ diye bir polemikle ve ‘şahane stüdyomuz’ benzeri bir kliple yanıt verirler. Ama olası bir seçim gecesi manipülasyonuna TRT’nin dahil olması ‘vatana ihanet’ soruşturması demektir ve boşunadır.

Eskiden TRT’nin sahip çıktığı 'ıslak imzalı tutanaklara' şimdi bizzat halkın kendisi sahip çıkıyor çünkü. Tek tek sayılacak, kontrol edilecek. Yüzlerce dürüst memuru by-pass ettiniz ama binlerce yurtsever gereğini yapacak, sandığına sahip çıkacak. İstanbul seçimlerindeki gibi."