3 ilden izlenimler: 'Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin 'yeto'su görünümü değiştirebilir'
Gazeteci Murat Sabuncu, 'Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin 'yeto'su görünümü değiştirebilir' başlıklı yazısında iktidar partisinin güçlü olduğu üç ilde düzenlenen mitinglerden edindiği izlenimleri aktardı.
T24 yazarı Murat Sabuncu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya'da düzenlediği mitinglerden edindiği izlenimleri paylaştı.
Sabuncu'nun "Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin ‘yeto’su görünümü değiştirebilir" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:
"Seçime dört gün kala Kemal Kılıçdaroğlu’nu zor etaplarından birinde izlemek için alandayım: Bolu-Düzce-Sakarya. Zor kelimesini Tayyip Erdoğan’ın o illerde oldukça kuvvetli olması nedeniyle kullanıyorum. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bolu’da yüzde 65.9, Düzce’de yüzde 73.1, Sakarya’da yüzde 70.5 oy almıştı.
Bu üç ilin bir diğer önemli özelliği; Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılındaki hem kendisinin hem CHP’nin kaderini değiştiren Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdiği alandaki iller oluşu.
Kılıçdaroğlu bu illerde toplumun değişik kesimlerinden isimlerle yürümüş bugün hala kendisinin mitinglerinde en çok atılan ‘hak-hukuk-adalet’ sloganı bu yürüyüşte sıklıkla kullanılmıştı.