3 ilden izlenimler: 'Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin 'yeto'su görünümü değiştirebilir'

Bu üç ilin bir diğer önemli özelliği; Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılındaki hem kendisinin hem CHP’nin kaderini değiştiren Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdiği alandaki iller oluşu.

Kılıçdaroğlu bu illerde toplumun değişik kesimlerinden isimlerle yürümüş bugün hala kendisinin mitinglerinde en çok atılan ‘hak-hukuk-adalet’ sloganı bu yürüyüşte sıklıkla kullanılmıştı.