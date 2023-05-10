En yeni tarihli anket: İşte seçime 4 gün kala sahada son durum!
Area Araştırma, 8-9 Mayıs tarihlerinde yaptığı anketin sonucunu sosyal medyadan paylaştı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi bıçak sırtı.
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Türkiye'nin en kritik seçimine sadece 4 gün kaldı. Anket şirketleri de son kez sahaya çıktı ve seçmenin nabzını tuttu. Area Araştırma da dün tamamladığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
81 ilde yapılan anket çalışmasına toplam 3 bin seçmen katıldı. Anketin sonuçlarına göre bu partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 31,1
CHP: Yüzde 25,4