İsmail Saymaz 'tarafları' tek tek sıraladı: Bence de 14 Mayıs'ta sadece Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışmayacak

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" karşılaştırmasında bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi.

"Bence de 14 Mayıs'ta yalnızca Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Cumhur ile Millet, iktidarla muhalefet yarışmayacak" diyen gazeteci, 'karşı karşıya' olan sembolleri şöyle sıraladı:

"Aynı zamanda…… 4.5 milyon euroya lüks yat alan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile SMA-1 hastası olan oğlu Muzaffer'i kurtarmak için gerekli parayı toplayamadığından canına kıyan Emine Kiraz karşı karşıya gelecek.

Ya Zehra……

Ya Emine muzaffer olacak.

Ya makam arabasında elektrikli süpürge hortumu gibi kokain çeken AK Partili danışman Kürşat Ayvatoğlu'na ya da adamı olmadığından, torpil bulamadığından İŞKUR kapısında ah çekenlere mührü basacaksınız.

Ah çekenler……

Belki ilk kez oh çekecek.

Depremde çadır ticareti yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Hatay'da Elit Apartmanı'nın enkazından 'Baba, annemlere ulaşamıyorum. Galiba ben de öleceğim' diye mesaj gönderip kardeşi ve annesiyle birlikte can veren 10 yaşındaki Elif Eylül'den birini tercih edeceğiz.

İlk 48 saatte kurtarma ekipleri gönderemeyenler değil, enkazda doğum yapıp isimsiz evladıyla bu dünyadan ayrılan Şaziye Korkmaz ve eşi İsmail kazanacak.

Oy kabinine girdiğinizde pusulanın bir yanında, Rıza Zarrap'ın verdiği 240 bin euroluk saati koluna takan Bakan Zafer Çağlayan, ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına satan Ruhsar Pekcan, uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettiren Burhan Kuzu ve Binali Yıldırım'ın gemicik filosu sahibi oğlu Erkam olacak.

Diğer yanında ‘Memur Teoman' ile Gezi Parkı eylemcileri için 'İçki içtiler' demedi diye sokak ortasında dövülen Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım yer alacak. Namussuzlar kadar cesur olan namuslular galip çıkacak."

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