Bekir Bozdağ 'şampanya-seccade' kıyasının arkasında durdu: İfadelerinin 'birleştirici dil' olduğunu savundu

Bekir Bozdağ, alkollü içki içenleri hedef gösterdiği sözlerinin arkasında durdu. Söylediklerinin birleştirici dil olduğunu savundu.

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Bekir Bozdağ 'şampanya-seccade' kıyasının arkasında durdu: İfadelerinin 'birleştirici dil' olduğunu savundu

Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ, seçimler için söylediği “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerinin arkasında durdu.

Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında sözlerine açıklık getirdi. Bozdağ, “Benim söylediğim şunlar ya da bunlar kazanacak değil, kimin nasıl kutladığıdır. Açıklamam, istismar ediliyor” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, yaptığı çıkışın ‘birleştirici dil’ olduğunu savunarak, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini öne sürdü.

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Bozdağ, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Bu tepkiler, istismar tepkileri” diyen Bozdağ, “Bizimki seçim sonuçlarını kimin nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. İngiltere'de, Erdoğan kaybederse, kutlamalar yapılacak denildi. Ben de çıkarım yaparım, bazıları böyle kutlayacak ya da böyle kutlayacaktır. Ama siyaseten bunu istismar ediyorlar

AK Parti 20 yıldır iktidarda. Bize aralıksız hep söylediler, ‘Yaşam tarzına müdahale edecek, şöyle olacak, böyle olacak’. Biz, 20 yıldır hem Türkiye’nin kudretli bir iktidarıyız hem de yerel yönetimlerde iktidarız. Kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş? Kime, hukuka aykırı bir müdahale söz konusu? Kimin giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, eğlenmesine karışılmış? Kimse bu noktada bir örnek gösteremez."

“BUNDA ANORMAL OLAN NE VAR?”

Bozdağ, The Guardian’da çıkan haberlere atıfta bulunarak, "En son İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlamalar olacak" şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sözler üzerine vatandaşlarımıza değerlendirme yapıyorum. Bunda anormal olan ne var?" dedi.

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