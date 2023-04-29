Deprem ihaleleri: Saray'ın şirketlerine milyarlarca lira aktı

İktidara yakınlığı sebebiyle kamuoyunda, “AKP’nin gözdesi” olarak bilinen şirketlere verilen milyarlarca liralık deprem konutu ihalelerine yenileri eklendi. Sonuç ilanı 27 Nisan’da yayımlanan Hatay ve Malatya kentlerine yapılacak deprem konutlarına yönelik ihalelerde adresin yine şaşmadığı görüldü. Maraş merkezli yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay ve Malatya'ya yapılacak 500'er konutun ihalesinin AKP döneminde kamudan çok sayıda iş alan Siyahkalem Mühendislik isimli şirkete verildiği ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 16 ve 20 Mart'ta herhangi bir ilana çıkılmaksızın pazarlık yöntemiyle “Hatay İli 4'üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” ve “Malatya İli 4'üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” ihalelerini gerçekleştirdi.

MİLYARLAR AKITILDI

16 Mart’ta Malatya için gerçekleştirilen ihalede dört şirketten teklif alındı. İhale komisyonunun teklifler üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından 10 Nisan’da Siyahkalem Mühendislik İnşaat isimli şirket ile 1 milyar 665 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

20 Mart'ta düzenlenen ihale kapsamında alınan teklif sayısının ise üç olduğu bildirildi. İhale, 1 milyar 670 milyon TL bedel ile 10 Nisan’da Siyahkalem Mühendislik İnşaat isimli şirkete bırakıldı. Her iki ihalenin de sonuç ilanı 27 Nisan’da yayımlandı. Siyahkalem Mühendislik İnşaat şirketi, 10 Nisan’da 3 milyar 335 milyon TL'lik sözleşmeye imza koydu.

BALLI İHALELER

Siyahkalem Mühendislik Emlak Konut ve TOKİ’den aldığı yüksek maliyetli kamu ihaleleri ile biliniyor. Gözde müteahhit Siyahkalem, KKTC’ye inşa ettirilen Saray’ın ihalesini de 2 milyar 497 milyon TL’ye üstlendi. Şirketin ihalesini aldığı işlerden bazıları şöyle:

•İstanbul Finans Merkezi

•İstanbul’da askeri arazi üzerine bin 67 konutlu proje

•DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası

•Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi

•Beştepe Sarayı bahçesindeki spor sahasının üzerinin kapatılması işi.

BİLİNDİK MÜTEAHHİTLER

Uzmanların, “Artçılar devam ederken konut yapımına başlanılmamalı” uyarısına karşın deprem konutları için alelacele kazma vuruldu. 21 Şubat’tan bu yana, büyük bölümü TOKİ koordinesinde gerçekleştirilen deprem konutu ihalelerinin teklif büyüklüğü 200 milyar TL’ye dayandı. İhalelerin tamamına yakını kamuoyunda, “İktidara yakın” olarak tanımlanan şirketlere bırakıldı. Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat ve Kuzu Grup, deprem konutu ihalesi pastasından en büyük dilimi alan şirketlerin arasında yer aldı. Deprem konutu ihalesi alan şirketlerin iktidar ile yakınlığını ortaya koyan bazı bilgiler ise şöyle sıralandı:

Adıyaman İndere Deprem Konutları ihalesini 4,1 milyar TL’ye alan Cevahir Yapı Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikah şahitliğini, 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Adıyaman İndere Deprem Konutları İkinci Kısım İnşaatı ihalesini Mücahit Hamza Ekşi ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin sahibi olduğu Ahes İnşaat şirketi 3,6 milyar TL’ye üstlendi.

Toplam 9 milyar 345 milyon TL’lik deprem konutu ihalesi alan Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi’nin yönetiminde, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor.