Kırşehir'de cenaze defini sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü!

Kırşehir Kümbetaltı Mezarlığı'nda yabancı uyruklu bir kişinin cenazesi esnasında iddiaya göre iki kişi arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerine Afgan uyruklu K.M. (51), Afgan uyruklu K.N'nin (45) kafasına mezarlıkta bulunan kazmayla vurdu. K.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem