Kırşehir'de cenaze defini sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü!

Kırşehir'de mezarlıkta kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı kafasına kazmayla vurarak öldürdü.

Son Güncelleme:
Kırşehir'de cenaze defini sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü!

Kırşehir Kümbetaltı Mezarlığı'nda yabancı uyruklu bir kişinin cenazesi esnasında iddiaya göre iki kişi arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerine Afgan uyruklu K.M. (51), Afgan uyruklu K.N'nin (45) kafasına mezarlıkta bulunan kazmayla vurdu. K.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş
"Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberlerine erişim engeli getirildi "Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberlerine erişim engeli getirildi
Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor
Geçtiğimiz gün rahatsızlanan Erdoğan bugün sahaya iniyor Geçtiğimiz gün rahatsızlanan Erdoğan bugün sahaya iniyor
ÇOK OKUNANLAR
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum'
Hangi yatırım için aldığını açıklamadı: Gazeteci Hande Fırat'a 3.5 milyon lira hibe! Hangi yatırım için aldığını açıklamadı: Gazeteci Hande Fırat'a 3.5 milyon lira hibe!