Geçtiğimiz gün rahatsızlanan Erdoğan bugün sahaya iniyor

Hafta içi katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Geçtiğimiz gün rahatsızlanan Erdoğan bugün sahaya iniyor

Geçtiğimiz akşam canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan, 20 dakikalık aranın ardından midesini üşüttüğünü belirterek yayını sonlandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Erdoğan'ın tüm programları iptal edilmiş ve istirahat edeceği açıklanmıştı.

İSTİRAHAT EDİYORDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında son durumu aktararak "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastrointestinal enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını ofisinden canlı bağlantılar ile sürdüren Erdoğan, bugün yeniden meydanlara iniyor.

3 PROGRAMLA DÖNÜYOR

Erdoğan, bugün saat 11.00'de önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret edecek. Saat 13.00'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Bu programların ardından ise saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmir mitingine katılacak. İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da Erdoğan yapacak.

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