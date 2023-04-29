"Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberlerine erişim engeli getirildi

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, eşi Süheyb Öğüt'ten boşanarak aile dostları olan Tevfik Emre Sarı ile evlenmişti. Kaplan ve eşinin isteğiyle "boşanma" haberlerine erişim engeli getirildi.

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"Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberlerine erişim engeli getirildi

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan Sarı'nın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi haberlerinin ardından, Süheyb Öğüt'ten boşanmasına yönelik habere de erişim engeli getirildi.

Hilal Kaplan Sarı ve Tevfik Emre Sarı'nın talebiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, "Bu kapsam ve bağlamda somut olaya bakıldığında; internet sitesinde yayınlanan haberlerin okunmasıyla bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlığa konu haberlerin; talep edenlere yönelik kişilik haklarını ihlal eder mahiyette paylaşımların yapıldığı, bu nedenle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9'uncu maddesi ile korunan kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından; erişimin engellemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

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