ABD ve Kanada'da 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

ABD'de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston başkonsolosluklarında sandık kuruldu.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Kanada'da da Türk seçmenler, Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki Türkiye Başkonsolosluklarında cumartesiden itibaren 9 gün süreyle oy kullanabilecekler. Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kanada genelindeki dört merkezde 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceklerini söyledi.

İki ülkede de oy verme işlemi 7 Mayıs gecesi tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta sandıklar kurulacak.