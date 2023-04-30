Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tahminlerini dile getirdi.

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Karalar, Millet İttifakı'nın adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana'dan yüzde 55'e yakın oy alabileceğini söyledi.

Karalar'ın tahmininin 2018'deki sonuçlara benzer olması dikkati çekti.

CHP adına seçime giren Muharrem İnce yüzde 35.8, Meral Akşener yüzde 9.8, Selahattin Demirtaş yüzde 9.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.8 oy almıştı. Yani yüzde 55. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44.1 olmuştu.

Yine Karalar'a göre 'iki aday girilmesi durumunda sonuç 60'a 40 civarında' olur.

Karalar, Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünenlerin seçim yaklaştıkça Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimine gireceğini, seçimin birinci turda bitme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyor.

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