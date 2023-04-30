Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilde yüzde 55'e yakın oy alacağı tahminini dile getirdi.

Son Güncelleme:
Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tahminlerini dile getirdi.

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Karalar, Millet İttifakı'nın adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana'dan yüzde 55'e yakın oy alabileceğini söyledi. 

Karalar'ın tahmininin 2018'deki sonuçlara benzer olması dikkati çekti. 

CHP adına seçime giren Muharrem İnce yüzde 35.8, Meral Akşener yüzde 9.8, Selahattin Demirtaş yüzde 9.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.8 oy almıştı. Yani yüzde 55. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44.1 olmuştu.

Yine Karalar'a göre 'iki aday girilmesi durumunda sonuç 60'a 40 civarında' olur.

Karalar, Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünenlerin seçim yaklaştıkça Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimine gireceğini, seçimin birinci turda bitme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyor.

Yazının tamamı

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi ve Demirtaş çıkışı: Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar milleteKılıçdaroğlu'ndan Gezi ve Demirtaş çıkışı: Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar milleteSeçim
İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı: "Seçim bıçak sırtında"İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı: "Seçim bıçak sırtında"Seçim
Etiketler
Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP AKP seçim 2023
Son Güncelleme:
Erdoğan'ı fena halde kandırıyorlar Erdoğan'ı fena halde kandırıyorlar
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor
Dikkat çeken yorum: Erdoğan seçimi kaybederse ilk yapacağı iş ne olur? Erdoğan seçimi kaybederse ilk yapacağı iş ne olur?
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı
'Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor' iddiası 'Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor' iddiası
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı: "Henüz zirveyi görmedik" Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti: İşte en 'ucuz' ve en pahalı ilçeler İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti