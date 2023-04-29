Erdoğan'ı fena halde kandırıyorlar 

Erdoğan'ın laf cambazlığını  bırakıp İzmir ile ilgili, depremde ağır ve orta hasarlı binalar için İzmir Büyükşehir'in bulduğu dış krediye onay vermesi beklenir. Binali Yıldırım'ın 2011'de verdiği 35 sözü arasındaki büyük çoğunluğu yerine getirilmeyen sözlerin tutulmasını sağlaması gerekir.

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan dün akşamüzeri İzmir'in Gündoğdu Meydanı'ndaydı birkaç gün sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği programları sonrasında. Öğleyin ve öğleden sonra İstanbul'daki programları sonrasında devletin uçağıyla seçim mitingi yapmak için gecikmeli olarak İzmir'e geldi.  Zaten kendisi de bütün bakanları da devletin bütün olanaklarını dibine kadar parti çalışmaları için kullanıyorlar! 

BİNDİRİLMİŞ KITALAR

Erdoğan'ın Gündoğdu Meydanı'ndaki kürsüye geç çıkmasının nedeni meydanın zamanında dolmaması, uzaktan taşınarak getirilen bindirilmiş kıtaların meydana intikalinin zaman almasıydı. 
Mitinge İzmir'in 11 metropol dışındaki 19 dış ilçesinden insan taşındı. Sadece o mu? Etraftaki araç plakaları tabloyu ortaya koyuyordu; İstanbul'dan Denizli'ye kadar olan hattaki bütün plakaları gördüm! Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Aydın... Bütün Ege'den insan taşındığını gösteriyordu. 

Peki yine de beklenen kalabalık toplanabilmiş miydi? Hayır... Meydanda kürsünün arkası bomboştu. Meydanının kenarındaki kaldırımlar ve Atatürk Caddesi bomboştu. Gündoğdu'da biriken kalabalık o sa  seyrelerek ancak Kordon'daki Orduevi'ne kadar uzanıyordu. İlle de bir sayı vermek gerekirse tahminim 50 binin oldukça altında olsa gerek. Ki, bu da organik değil. Yarıdan çoğu çevre illerden taşıma. Yani İzmirli pek yüz vermedi Erdoğan'a. Atatürk ve İnönü için 'İki ayyaş' diyenlere yüz vermesi olanaksız. 

Bu arada mitingin başlamasıyla beklemekten yorulan kitle alanı boşaltmaya başlayınca uyarılara maruz kaldı meydanı boşaltmaması için! Dağılma sırasında ise çöplerin içinden açılmamış meyve suları ve suları toplamaya çalışanları görünce içim "cız..." etti doğrusu. 

ULAŞILAMAYAN İZMİR 

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve adını vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e sataşması ise hakikaten gülünçtü! İzmir Büyükşehir'in önemli projelerine imza atmayarak taş koyan, 40 veren İzmir'e 1 veren Erdoğan'ın birkaç gün pas geçtiği illere karşın İzmir'e sağlığını riske etme pahasına gelmesinin nedeni ise kuşkusuz İzmir'i bir türlüulaşamadığı "Nirvana" olarak görmesi. İktidara geldiğinden bu yana dört yerel seçimi de kaybetti! Bakanları Binali Yıldırım'a, son olarak Nihat Zeybekçi'ye 'sefer görev emri' çıkardı, yine kaybetti açık ara! 

ATILMAYAN İMZALAR, TUTULMAYAN SÖZLER

Erdoğan'ın laf cambazlığını  bırakıp İzmir ile ilgili, depremde ağır ve orta hasarlı binalar için İzmir Büyükşehir'in bulduğu dış krediye onay vermesi beklenir. Binali Yıldırım'ın 2011'de verdiği 35 sözü arasındaki büyük çoğunluğu yerine getirilmeyen sözlerin tutulmasını sağlaması gerekir. Örneğin, İzmir-Ankara YHT projesi. 13 yılı geçti, hala 3 yıl daha istiyor Erdoğan! Ancak çok daha sonra başlanan Ankara-Sivas hattı açılıyor. İzmir, AK Parti hükümetlerince adı konulmadan 20 yıldır cezalandırılıyor. 

BUGÜN DE KILIÇDAROĞLU GÜNDOĞDU'DA 

Bugün 15.30'da aynı Gündoğdu Meydanı'nda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi var. Bendeniz daha fazla uzatmayayım; Kılıçdaroğlu, mitingde Erdoğan'a İzmirliler adına, İzmir adına en güzel cevabı verecektir. İzmir'in hakkının nasıl yendiğini anlatacaktır. Kılıçdaroğlu’nun mitinginden izlenimlerimi de kaleme alacağım. 

STAT Mİ DEDİNİZ?

Yalnız bir konuda daha buradan cevap vermek isterim. Erdoğan, yapılan iki stattan dem vurdu.  Birisi, Göztepe Gürsel Aksel Stadı. 19.500 kişilik stat üç yıldır Göztepe'nin kullanımında ancak sadece sahası, tribünleri ve soyunma odaları ile basın toplantısı salonu! Stadın diğer kapalı alanları üç yıldır kulübe verilmiş değil henüz! Neden? Bu reklam, sponsor ve yayın gelirlerinin, ticari gelirlerin düştüğü ekonomik koşullarda Göztepe stadın kapalı alanlarından bir parça gelir etse fena mı olur? Buna taş koymayın! Unutmayın ki stadın arazisi Göztepe'nin. Aynı şekilde 15 bin kişilik Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın kapalı bölümleri de Altay ve Altınordu'dan esirgendi. Ama "Atatürk" adını da kaldırarak Anadolu’da ancak birkaç bin seyircili maçlar için 35-40 binlik statlar da yaptınız. O yüzden İzmir'e çok şey yapmışsınız gibi caka satmaya kalkmayın. İzmirliler her şeyi görüyor, biliyor, değerlendiriyor. 

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