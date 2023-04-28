İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı: "Seçim bıçak sırtında"

İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.

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