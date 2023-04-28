İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı: "Seçim bıçak sırtında"
İktidara yakın GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, yaptıkları son anketin sonucunu paylaştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oylarının birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Aktaş, "Bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" dedi.
İhsan Aktaş, A Haber’de Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan’da 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde adayların son oy oranını açıkladı.
"Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" sorusuna vatandaşlar yüzde 51,7 ile Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü.
İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.
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