İngiliz gazetesinden seçim analizi: "Erdoğan’ın kaybetmesi artık imkansız değil"

İngiliz Sunday Times gazetesi, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde, "AKP artık umudu değil baskıyı sembolize ediyor" ifadelerine yer verildi.

İngiliz gazetesinden seçim analizi: "Erdoğan’ın kaybetmesi artık imkansız değil"

14 Mayıs seçimlerine 2 hafta gibi kısa bir süre kalırken, İngiliz Sunday Times gazetesi dikkat çekici bir analiz yazarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de seçim sürecini analiz etti. Louise Callaghan imzalı makalede, “Erdoğan 20 yıldır tuttuğu gücü kaybetmek üzere mi” başlığı kullanılırken seçim için de “Kritik bir önemi var” yorumu yapıldı.

UCUZ EKMEK KUYRUKLARI UZADI

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da muhalefet bloğunun zafer kazanmasının Erdoğan’ın yenilebilir olduğunu gösterdiği belirtilirken, “İstanbul’daki ilk seçim sonucuna itiraz eden Erdoğan’ın partisi AKP daha büyük bir farkla kaybetti. İmamoğlu umut ve değişim vaadiyle kazandı. Bu mesaj Erdoğan’ın 25 yıl önce verdiği mesajdı” yorumu yapıldı. Analizde, “İktidardaki 16 yılda ülkenin AB üyeliği için müzakere eden bir ülke Türk Lirası’nın serbest düşüş yaşadığı ve insanların aç olduğu bir ülkeye dönüştü. Ucuz ekmek kuyrukları uzadı. Manavlar artık çocuklarını beslemek için bir kilo domatese parası yetmeyen annelere bir domates satıyor” denildi.

“TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ YENİDEN KURMA”

İngiliz medyasında yer alan makalede, “AKP artık umudu değil baskıyı sembolize ediyor. 14 Mayıs’ta Türkiye yıllardır en önemli seçimlerine hazırlanıyor. Erdoğan, 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun karşısında olacak. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kavgacı stilinin karşısında daha sakin bir yaklaşıma sahip. Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasisini yeniden kurmaya ve AB’ye üyeliğe geri dönme ve Batı ile ilişkileri düzeltme vaadini veriyor” ifadesi kullanıldı.

“ERDOĞAN’IN KAYBETMESİ ARTIK İMKANSIZ GÖZÜKMÜYOR”

Bugün Türk halkının Erdoğan’ın ekonomi hamleleri sebebiyle yaşam standartlarının düştüğü ve fiyatların arttığına dikkat çekilirken, “İfade özgürlüğü de dahil liberalizm karşıtı yaklaşım birçok seçmeni rahatsız etti. Artık Erdoğan’ın kaybedebilme ihtimali imkansız değil. Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra Türkiye yine devasa bir değişimin eşiğinde” denildi.

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