Selahattin Demirtaş'tan ikinci tur mesajı: 'Artık bu işin üçüncü turu da yok'

Selahattin Demirtaş, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde seçmenlere, "Artık bu işin üçüncü turu da yok" dedi ve Millet İttifakı'nı destek çağrısında bulundu.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle oldu:

Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak.

Artık bu işin üçüncü turu da yok!

Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin.