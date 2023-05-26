Metropoll ikinci tur anketini yayımladı
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Özer Sencar'ın başında olduğu Metropoll Araştırma yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan yüzde 53.7 Kılıçdaroğlu yüzde 46.3 oranında oy alması tahmin ediliyor.
Metropoll Araştırma şirketi, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anketi açıkladı.
25 Mayıs'ta 1.500 kişinin katılımıyla yapılan ve yüzde 95 güven oranında olduğu söylenen anketten kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.7
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3
İLK TUR SONUÇLARI
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü almıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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