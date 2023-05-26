Metropoll ikinci tur anketini yayımladı

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Özer Sencar'ın başında olduğu Metropoll Araştırma yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan yüzde 53.7 Kılıçdaroğlu yüzde 46.3 oranında oy alması tahmin ediliyor.

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Metropoll ikinci tur anketini yayımladı

Metropoll Araştırma şirketi, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anketi açıkladı.

25 Mayıs'ta 1.500 kişinin katılımıyla yapılan ve yüzde 95 güven oranında olduğu söylenen anketten kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3

Seçim sonucuna yakın veriyi yayımlamadığı için eleştirilen Metropoll Araştırma Başkanı Sencar: Erzurum sonrası ikinci anketi yaptıkSeçim sonucuna yakın veriyi yayımlamadığı için eleştirilen Metropoll Araştırma Başkanı Sencar: Erzurum sonrası ikinci anketi yaptıkSeçim

İLK TUR SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
anket seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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