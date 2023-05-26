AKP, kalesi Fatih'te oy kaybetti: Hayal kırıklığının sebebi ne?

Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Partiler Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı çatısı altında birleşerek kendi adaylarının seçilmesi için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve seçime iki gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0,48 oy aldı. İlk turda yüzde 50+1 oyu alamayan adaylar ikinci tura kaldı.

Ayrıca AKP seçimlerde yüzde 35,61 oy alarak yüzde 7 geriledi. Buna göre AKP, 2002’de ilk kez seçime girdiği yüzde 34,2 olan oy oranına yakın bir oy aldı. İstanbul ve Ankara gibi belediyeleri de 2019 yerel seçimlerinde kaybeden AKP’nin 14 Mayıs seçimlerinde 75 ilde oyları düşmeye devam etti.

AKP’NİN OY KAYBETMESİNİN NEDENİ

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez girdiği seçimde Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin desteğini almasına rağmen seçilemedi. AKP’nin kalelerinden biri olan İstanbul’un Fatih ilçesindeki konuştuğumuz seçmenler Erdoğan'ın ilk turu geçememesinin nedeni olarak gençleri gösterdi.

Fatih Çarşamba’da 55 yıldır oturan ve 2002’den beri AKP’ye oy veren bir seçmen, "Erdoğan’ın en büyük hatası 18 yaşındaki gençlerin oy kullanmasına izin vermesi. Çünkü onlar AK Parti’ye oy vermediler. Bu yüzden kazanamadık. Gençler Erdoğan öncesini görmediler. Yaşamadılar. Ne yaşadığımızı bilmiyorlar. Bilmedikleri için oylarını CHP ve HDP’ye veriyorlar’’ dedi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ MENSUBU: ORTALIK KARIŞACAK

İsmailağa Cemaati’ne üye olduğunu belirten 62 yaşındaki bir seçmen, Çarşamba’da İsmailağa Cami’nin dibindeki çay ocağında otururken seçimlere ilişkin, “Allah’ın izniyle bu sefer gümbür gümbür geliyoruz. Evet kazanamadık ama bu kez oylarımızı artırıyoruz. Kimse CHP’ye oy vermez. AK Parti seçimi kaybetmesi halinde Türkiye, Suriye gibi olacak. Ekonomi çökecek. Ortalık karışacak” yorumunu yaptı.

‘HER ŞEYE ZAM GELİYOR AMA PARA DA VERİYORLAR’

Hayat pahalılığı olduğunu ancak hükümetin buna karşı önlem aldığını belirten partili seçmen, şöyle dedi:

“Her şeye zam geliyor ama ona göre de para veriyorlar. Bu yüzden insanlar geçinebiliyor. Ben emekli değilim ama Allah’a şükür geçinebiliyorum. Eskiden marangozum vardı. Şimdi kumaş dükkanım var. Biz geçinebiliyoruz.”