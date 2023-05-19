Seçim sonucuna yakın veriyi yayımlamadığı için eleştirilen Metropoll Araştırma Başkanı Sencar: Erzurum sonrası ikinci anketi yaptık

Bu şirketlerden biri de Özer Sencar'ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma'ydı. Metropoll, 10-11 Mayıs'ta yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1, Erdoğan'ı ise yüzde 46,9 oranında buldu. Ancak daha sonra Metropoll'ün Mayıs ayında bir araştırma daha yaptığı ortaya çıktı.