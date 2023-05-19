Seçim sonucuna yakın veriyi yayımlamadığı için eleştirilen Metropoll Araştırma Başkanı Sencar: Erzurum sonrası ikinci anketi yaptık
Erzurum olayı öncesi yaptıkları ankette seçim sonucuna yakın bir veri elde eden, ancak bunu yayınlamayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığı yarışında çok sayıda araştırma şirketi, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde gösterdi.
Bu şirketlerden biri de Özer Sencar'ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma'ydı. Metropoll, 10-11 Mayıs'ta yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1, Erdoğan'ı ise yüzde 46,9 oranında buldu. Ancak daha sonra Metropoll'ün Mayıs ayında bir araştırma daha yaptığı ortaya çıktı.
Şirketin 4-5-6 Mayıs tarihlerinde yapılan ilk araştırmada, Erdoğan yüzde 49,5, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,7 bulundu.
Seçim sonuçlarıyla neredeyse aynı olan bu araştırma yalnızca abonelerle paylaşıldı. Bu da şirket hakkında soru işaretlerine yol açtı.