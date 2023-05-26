Oğan 'makam talebim olmadı' dedi, Yavaş'tan yanıt geldi: 'Aksi halde ikna edemem dediniz'

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçilemeyince karşı aday olduğu Erdoğan'ın saflarına katılan Sinan Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'ndan makam talebim olmadı" açıklamasına Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Oğan 'makam talebim olmadı' dedi, Yavaş'tan yanıt geldi: 'Aksi halde ikna edemem dediniz'

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verecek. İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na katılarak Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Oğan, TRT Haber canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktardı.

Oğan "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye." ifadelerini kullanarak iki adayla da yaptığı görüşmeyi anlattı.

İşte TRT farkı: Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi, Kılıçdaroğlu'na verilen süreyi bir gecede geçtiİşte TRT farkı: Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi, Kılıçdaroğlu'na verilen süreyi bir gecede geçtiSiyaset

YAVAŞ'TAN YANIT

Oğan'ın söz konusu açıklamalarını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ı yalanlayarak şunları söyledi:

"Hayır @DrSinanOgan bey,

Sn. @kilicdarogluk 'dan makam talebiniz oldu. Hem de "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediniz.

Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum."

Oğan 'makam talebim olmadı' dedi, Yavaş'tan yanıt geldi: 'Aksi halde ikna edemem dediniz' - Resim : 2

Yavaş, sözlerinin devamında Sinan Oğan'ın "Parlamento ve cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür" sözlerini alıntılayarak şunları söyledi:

"Sn. @DrSinanOgan,

Sn. @kilicdarogluk ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi.

Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi."

Oğan 'makam talebim olmadı' dedi, Yavaş'tan yanıt geldi: 'Aksi halde ikna edemem dediniz' - Resim : 3

Etiketler
Sinan Oğan Mansur Yavaş 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
Bu tarif aklınızı başınızdan alacak! Yalancı baklavanın yapılışı Bu tarif aklınızı başınızdan alacak! Yalancı baklavanın yapılışı
Astım hastalığı ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış! Uzman isim detaylarıyla açıkladı Astım hastalığı ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış!
Metropoll ikinci tur anketini yayımladı Metropoll ikinci tur anketini yayımladı
AKP, kalesi Fatih'te oy kaybetti: Hayal kırıklığının sebebi ne? AKP, kalesi Fatih'te oy kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum
Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın' Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın'
Prof. Babuşcu'dan dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin Dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin
Kılıçdaroğlu için sözleri tepki çekmişti: Eski vekilin oğluna seçimden 4 gün önce TBMM Başkanı'ndan büyük kıyak Kılıçdaroğlu için sözleri tepki çekmişti: Eski vekilin oğluna TBMM Başkanı'ndan büyük kıyak
'Soylu talimat verdi' iddiası | Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev