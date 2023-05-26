Oğan 'makam talebim olmadı' dedi, Yavaş'tan yanıt geldi: 'Aksi halde ikna edemem dediniz'

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verecek. İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na katılarak Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Oğan, TRT Haber canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktardı.

Oğan "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye." ifadelerini kullanarak iki adayla da yaptığı görüşmeyi anlattı.

YAVAŞ'TAN YANIT

Oğan'ın söz konusu açıklamalarını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ı yalanlayarak şunları söyledi:

"Hayır @DrSinanOgan bey,

Sn. @kilicdarogluk 'dan makam talebiniz oldu. Hem de "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediniz.

Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum."

Yavaş, sözlerinin devamında Sinan Oğan'ın "Parlamento ve cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür" sözlerini alıntılayarak şunları söyledi:

"Sn. @DrSinanOgan,

Sn. @kilicdarogluk ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi.

Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi."