Selahattin Demirtaş'tan ikinci tur paylaşımı: Farkındayız değil mi?
Selahattin Demirtaş, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Demirtaş, "Adam kazanamadı" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi sosyal medya paylaşımlarına devam etti.
Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan olmadığını vurgulayarak, yurttaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.
Demirtaş, "Farkındayız, değil mi? Adam kazanamadı. 2. turda sandığa gidin ve siz kazanın" dedi.
Farkındayız, değil mi? Adam kazanamadı.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 20, 2023
2. turda sandığa gidin ve siz kazanın.
Kaynak: Gerçek Gündem
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