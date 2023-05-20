Selahattin Demirtaş'tan ikinci tur paylaşımı: Farkındayız değil mi?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan olmadığını vurgulayarak, yurttaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Demirtaş, "Farkındayız, değil mi? Adam kazanamadı. 2. turda sandığa gidin ve siz kazanın" dedi.

Farkındayız, değil mi? Adam kazanamadı.



2. turda sandığa gidin ve siz kazanın. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 20, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem