İbrahim Kalın hayaller aleminde: Erdoğan insanları yoksulluktan kurtardı, arabamız çok ucuz, seçimden sonra yabancı yatırımcı gelecek

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala, adaylar çalışmalarına hız verdi. Seçim kampanyası için batılı yayın organları da büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta, hükümetin seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine yönelik endişeler hakkında, “Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİMİZE, HASTANELERİMİZE BAKIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin 20 yıldır iktidarda olduğu ifade edilerek "Bugün ülkeyi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna karşılık Kalın, "Türkiye 20 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Savunma sanayimiz son birkaç on yılda büyük adımlar attı. Altyapımızı geliştirdik ve yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Enerji sektöründe yenilenebilir enerjilerin payını artırıyoruz. Kısa süre önce Karadeniz'de büyük bir gaz yatağı keşfettik ve daha fazlasını keşfetmeyi umuyoruz. Üniversitelerimize, hastanelerimize bakın. Bütün bu alanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde devrim niteliğinde değişimler gördük." ifadelerini kullandı.

KALIN’A GÖRE ERDOĞAN ‘MİLYONLARCA İNSANI YOKSULLUKTAN KURTARMIŞ!

Kalın, "Bu seçim için yapılan anketler, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın bir yarış gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kazanacağını düşündüren ne?" sorusu üzerine de "Yaşam standartlarını iyileştirdi ve milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Son 20 yılda 1970'ler, 1980'ler ve 1990'lardaki gibi Türkiye'ye diz çöktürecek büyük bir siyasi ve ekonomik kriz yaşamadık." dedi.

“GERÇEKTEN BİR SORUN OLAN YÜKSEK ENFLASYONDUR”

"Affedersiniz ama Türkiye bir krizin ortasında, ekonomik durum son derece gergin." denilmesi üzerine Kalın, şunları söyledi:

"Şu andaki asıl sorunumuz bu. Bakın iki yıl pandemi yaşadık ve ardından Ukrayna'da savaş geldi. Şimdi depremi yaşadık. Ama hiçbir zaman nüfusumuzun ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşamadık, elektrik ya da gaz sıkıntısı yaşamadık ya da altyapı çökmesi yaşamadık. Bunların hiçbiri olmadı. Tek istisna, gerçekten bir sorun olan yüksek enflasyondur. Yüksek yaşam maliyeti bir sorundur ve bununla mücadele ediyoruz ama gelişmeye bakarsanız enflasyon oranı düşüyor."

"Hala yüzde 50'nin üzerinde. Bir de bunlar resmi rakamlar, enflasyonu yüzde 100'ün üzerinde gösteren bağımsız rakamlar var." ifadelerine karşılık da Kalın, "Ekonomistlerimiz önümüzdeki 4-6 ayda enflasyonun düşmeye devam edeceğini söylüyor. Biz de düşük gelirli ailelerin ve özellikle orta sınıfın yüksek enflasyondan etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bu yüzden asgari ücreti yükselttik ve bu yüzden emekli maaşlarını yükseltiyoruz." dedi.

KALIN DA UMUDU YABANCI YATIRIMCIYA BAĞLADI

Kalın, "Şu anda para birimi yatırımlarla yapay olarak sabit tutuluyor, bunu uzun vadede sürdüremezsiniz. Ya seçimden sonra fiyatlar tekrar yükselirse?" denilmesi üzerine de "Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğine inanıyorum. Mevcut hükümet, enflasyonu düşürmek ve para birimini sabit tutmak için daha fazla önlem alacak. Ve seçimden sonra daha fazla yabancı yatırım geleceğini düşünüyorum. Bazı yatırımcılar muhtemelen seçim sonuçlarının ne olacağını görmek için bekliyorlar, bunu anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhur İttifakı yöneticileri, seçimden sonra yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için hazırlık yaptığını duyuran Millet İttifakı’na çeşitli suçlamalarda bulunduğunu hatırlatmak gerek.

İbrahim Kalın, "Yatırımcılar belki de muhalefetin kazanmasını bekliyorlar." ifadesine, "Türkiye yatırım dostu bir ülke. Darbe girişimlerine, PKK terörüne ve yüksek enflasyona rağmen tamamladığımız devasa projelere bakın. Az önce uzaya ilk uydumuzu gönderdik, dronlarımız Ukrayna dahil savaşların yönünü değiştiriyor ve kendi elektrikli arabamızı üretiyoruz." karşılığını verdi.

“ARABAMIZ ÇOK UCUZ”

Alman gazetecinin "Ancak bu, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlara yardımcı olmuyor. Konrad Adenauer Vakfı'nın geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre Türk gençlerinin yüzde 73'ü imkan bulsa yurt dışında yaşardı. Gücü yetmiyorsa elektrikli araba olmasının gençlere hiçbir faydası yok. Bu sorunları nasıl ele alıyorsunuz?" sorularına karşılık Kalın, "Dün bir grup gençle beraberdik, görmeliydiniz. Gençler elektrikli otomobillere meraklı. Bu arada arabamız da çok ucuz. Bu bir döngü, yakında bu yüksek enflasyondan çıkacağız." dedi.

Kalın, "Her şey söylediğiniz kadar iyiyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybettiğini gösteren anketleri nasıl açıklıyorsunuz? Neden insanlar refah ve ilerleme vaadine inanmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bakın demokratik bir yarış içerisindeyiz ve bu yarış henüz bitmedi. En son 2018'de Cumhurbaşkanımız yüzde 52,6 ile seçimi kazandı, bakalım nasıl olacak? Ancak bu başarı öyküsünü devam ettireceğimize ve insanların ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeye devam edeceğine inanıyoruz ama dediğim gibi bu demokratik bir yarış, diğer adaylar kendi kampanyalarını yürütüyor. Bu iyi. Seçmenler karar verecek."

DEPREM

"Yıkıcı deprem, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğin azalmasında nasıl bir rol oynuyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, depremde 50 binden fazla can kaybı yaşandığını hatırlattı. Kalın, "Gerçekten yıkıcı bir depremdi. Biz bu ülkede böyle bir şey görmedik. O zamandan beri bölgeye birçok kez gittik. İnsanlar, hükümetin evlerini yeniden inşa etmesini bekliyor ve bunu yapacak doğru kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyorlar." diye konuştu.

"Ama bu yıkımın mümkün olmamasını sağlamak hükümetin görevi değil miydi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi:

"Depreme dayanıklı ev yapımının uzun bir geçmişi var. Bu süreç AK Parti iktidara gelmeden çok önce başladı. Depreme dayanıklı konut üretmekte hükümet, belediyeler, vatandaşlar ve inşaat şirketleri hep birlikte sorumludur ama şimdi 650 bin yeni ev inşa ediyoruz. Bir yıl içinde yarısı hazır olacak ve çok uygun, halka teslim edilecek. Depremin olduğu tüm şehirlerde her zaman çok fazla siyasi desteğimiz oldu ve destekte herhangi bir azalma görmüyorum. Tam tersine, vatandaşlarımızın duygusu şu yönde: Yaparsa Reis yapar. Bunu yapabilecek biri varsa, o da Erdoğan'dır."

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDECEKLER Mİ?

Kalın, "Yurt dışında olduğu kadar muhalefette de hükümetin seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair korkular var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime, genel seçime, yerel seçime, referandumlara katıldı. Bu seçim onun 17'nci seçimi olacak. Seçim sonucunu hiç sorgulamadı. Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz." diye yanıtladı.