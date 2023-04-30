Ekonomi zirvesindeki 'anket': 'Kim kazanır?' diye soruldu, salonun yüzde 60'ı el kaldırdı
Gazeteci Murat Yetkin, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde seçim konulu bir panel yönettiğini ve burada bir ara siyaset bilimci Gülfem Saydan Sanver'le birlikte katılımcılara "İlk turda biter mi?", "Seçimi kim kazanır?" gibi sorular sorduklarını söyledi.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki hafta kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin çalışmalarına çevirdi.
Gazeteci Murat Yetkin, bu kapsamda Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın dün aktardığı 'KONDA araştırmasını' yorumladı ve Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Ben de orada bir anket yapayım dedim" düşüncesinden yola çıkarak siyaset bilimci Gülfem Saydan Sanver'le birlikte katılımcılara sordukları soruları, aldıkları yanıtları aktardı.
KONDA'nın Alçı tarafından kamuoyuyla paylaşılan araştırmasında şu bulgular yer alıyordu:
"Kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı yüzde 38, Millet İttifakı yüzde 32, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oy alıyor.
Kararsızları dağıtınca ise Cumhur İttifakı yüzde 45, Millet İttifakı yüzde 38, Emek ve Özgürlük İttifakı da yüzde 12 oya ulaşıyor."
Alçı'nın söz konusu yazısında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de şu bulgular yer alıyordu:
"14 Mayıs 2023 tarihindeki birinci tur seçimleri için kararsızlar dağıtılmadan Kılıçdaroğlu yüzde 39, Erdoğan yüzde 39, İnce yüzde 7, Oğan yüzde 2 olarak gözüküyor KONDA'nın saha araştırmasına göre.
Yüzde 10 hala kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani KONDA'ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda.
İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor.