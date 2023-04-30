Ekonomi zirvesindeki 'anket': 'Kim kazanır?' diye soruldu, salonun yüzde 60'ı el kaldırdı

Alçı'nın söz konusu yazısında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de şu bulgular yer alıyordu:

"14 Mayıs 2023 tarihindeki birinci tur seçimleri için kararsızlar dağıtılmadan Kılıçdaroğlu yüzde 39, Erdoğan yüzde 39, İnce yüzde 7, Oğan yüzde 2 olarak gözüküyor KONDA'nın saha araştırmasına göre.

Yüzde 10 hala kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani KONDA'ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda.

İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor.