ENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Vatandaşın çarşı - pazarda hissettiğine en yakın verileri yayınlayarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'belalısı' haline gelen, bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu, nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.

Baz etkisiyle düşüş eğilimine giren enflasyon oranlarının aylık olarak yüzde 5'in civarında seyretmesi kalıcı bir hayat pahalılığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERİSİ 46. AYINDA

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası 1 Mayıs'ta İstanbul’un nisan ayı enflasyonu açıkladı. İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 46. aya çıktı.

TÜİK VERİLERİNDE NE BEKLENİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu ise nisan ayı verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.