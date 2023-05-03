15 Mayıs'ta ekonomide neler olacak? İki farklı senaryo masada

Prof. Dr. Korkut Boratav, 14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye ekonomisinde iki farklı senaryo olduğunu söyledi ve muhalefeti uyardı.

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15 Mayıs'ta ekonomide neler olacak? İki farklı senaryo masada

Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav, mevcut iktidarın sürmesini ve muhalefetin kazanmasını içeren iki farklı senaryoda Türkiye ekonomisinde yaşanmasını beklediklerini Sözcü'den Emre Deveci'ye anlattı.

EKONOMİDE İKİ SENARYO

Boratav ekonomide iki senaryo olduğunu söyleyerek ilk olarak mevcut iktidarın devam ettiği senaryoda yaşanacakları anlattı. Boratav, “Bugünkü karmaşık ve kargaşalı politikalarını devam ettirmeye çaba göstereceklerdir ancak bu politikalar sürdürülemez” dedi. Mevcut iktidarın hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem de parlamento çoğunluğunu kazanması durumunda, mevcut politikaların da sürdürülemediği ve ödemeler dengesi krizinin gündeme geldiği noktada büyük miktarda kredi alma teşebbüsüyle IMF’ye gidebileceğini belirten Boratav, IMF’nin de çok sıkı kemer sıkma şartıyla istenen krediyi verebileceğine işaret etti.

MİLLET İTTİFAKI SENARYOSU

İkinci olarak, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması senaryosuna değinen Boratav, bu ittifakın mutabakat metninin, neoliberal doğrultuda bir istikrar programı içerdiğini, bunun da faizlerin yükseltilmesi, döviz kurunun serbest bırakılması ve döviz kurunu baskılayan makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasını içerdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

“Döviz kuru o kadar baskı altına alındı ki çok ani bir serbestleşme kurlarda hızlı tırmanmaya neden olur” diyen Boratav, 1 yıllık bir geçiş süreci tarif edilmesi, ani serbestleşme içeren uçuk bir liberal model uygulanmaması ve bu süreçte de kur korumalı mevduat (KKM) gibi uygulamaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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