Deprem konutları: AKP'lilere 30 milyarlık ihaleler

İktidarın, imar afları, yanlış zemin seçimi, bilimsel kurallara aykırı yapılaşmaya göz yumması sonucu katliama dönüşen deprem felaketinin ardından henüz enkaz kalkmadan birbiri ardına deprem konutu ihaleleri yapılmaya başlandı. Uzmanların bilimsel kriterler kullanılarak zemin etüdü yapılması, artçıların bitmesinin beklenmesi gerektiği uyarılarına karşın iktidarın seçime dönük “Biz yaparız” propagandasına temel oluşturmak için bölgede yapılaşma için düğmeye basıldı. Büyük bölümü tamamlanan ihaleler aynı zamanda AKP ile bağlantılı isimler için de rant kapısı oluşturdu. Davet usulü yapılan ve yaklaşık 30 milyar TL sözleşme bedeli olan ihalelerin tamamına yakını AKP eski milletvekilleri, milletvekili adayları, eş, dost ve akrabaların şirketlerine gitti.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 6 Şubat ve 20 Şubat’ta yaşanan üç ayrı depremle yıkılan 11 ilde kalıcı deprem konutları ve geçici yaşam birimi yerleşkeleri için TOKİ ihaleleri 21 Şubat’ta başladı. Bugüne kadar 30’un üzerinde konut ve yaşam biriminin yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi tamamlandı. Bunların büyük bölümünde sözleşmeler imzalandı, bazılarında ise değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bazı ihalelerin belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde tutarlarla ihale edilmesi de dikkati çekiyor. İhaleler, iktidarın bugüne kadar “şirketi seçme” amacıyla kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin “b” bendi kapsamında yapıldı. BirGün’ün belirlemelerine göre, seçilen müteahhitler davet edilerek pazarlıkla verilen ve bir bölümünün sözleşmeleri imzalanan ihalelerden bazıları ve şirketler şöyle:

ÇATLAK SIVAYAN ŞİRKET

ADANA

•Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi 5 Etap 590 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 809 milyon TL’lik en düşük teklifi Aydın İnşaat-Dizmanlar Gayrimenkul verdi. Dizmanlar Gayrimenkul Adana’da inşa ettiği binalarda deprem nedeniyle meydana gelen çatlakları sıva ile kapatması ile gündeme geldi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ BAĞLANTISI

ADIYAMAN

•Merkez İlçe Örenli Mahallesi 1 Etap 614 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1 milyar 32 milyon TL yaklaşık maliyet belirlenen işin ihalesinde en düşük teklifi 1 milyar 25 milyon TL ile Merkez Yapı-Biser İnşaat Ortaklığı verdi.

•Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi 297 Adet Konut ve 4 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yaklaşık maliyeti 480 milyon TL olan ihale 469 milyon lira teklif veren Halil Koç-MFK Mühendislik Grubu’nda kaldı. İhaleyi alan Halil Koç ve MFK Mühendislik’in sahibi Mustafa Feyzi Koç, AKP’ye yakınlıkları ile tanınıyor. Mustafa Feyzi Koç, iktidar yanlısı yayın yapan bir gazetenin de sahibi.

•Merkez İlçe Büyükkavaklı Mahallesi 2 Bölge 692 Adet Geçici Barınma Birimi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 265 milyon TL’lik ihalenin pazarlığında en düşük teklifi 229 milyon TL eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’nun sahibi olduğu, yeğeninin ise genel müdürlüğünü yaptığı Ensar İnşaat ile ortak işler yapan Biroğlu İnşaat’a verildi.

GÜL’ÜN DAMADI

ANTEP

•Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 12 Etap 455 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 728 milyon TL teklif veren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer’in sahibi olduğu Solid Gayrimenkul tarafından gerçekleştirilecek.

•Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu Mahallesi 2 Bölge 746 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1.3 milyar TL’lik inşaat ve düzenleme işinin pazarlıkla yapılan ihalesinde en düşük teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde inşaat üretimi yapan iştiraki KİPTAŞ’la ilgili iddialar sırasında gündeme gelen Alioğlu Yapı’ya (Binres İnşaat) verildi.

•İslahiye İlçesi Değirmencik Mahallesi 399 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi 545 Milyon TL’lik yapım işi için aralarında AKP’li Gaziantep Belediyesi’nin inşa ettirdiği Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin de bulunduğu çok sayıda kamu ihalesini alan Gold Yapı’yla 519 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

•Nurdağı ve İslahiye İlçeleri Geçici Yaşam Birimi Yerleşkeleri İnşaatı 75 milyon TL’lik bu işi de ortakları arasında MÜSİAD üyesi bir ismin de olduğu Can İnşaat 62 milyon TL’ye aldı.

HATAY

•İskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2 Etap 492 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 834 milyon TL’lik işte teklif edilen en düşük tutar 894 milyon TL oldu. Bu teklifi May İnşaat’ın sahibi 2019 yılında sürpriz bir şekilde AKP’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka verdi.

•Payas İlçesi Çağlalık Mahallesi 821 Adet Konut ve 36 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1 milyar 142 milyon TL’lik işin pazarlığında en düşük teklif 1 milyar 145 milyon TL ile Egemen İnşaat-Okyanus Enerji’den geldi. TOKİ’nin gözde müteahhitlerinden olan ve kentsel dönüşüm projeleri üstlenen bu ortaklık, pazarlıkla yapılan ve gizli tutulan ihaleleri almalarıyla kamuoyu gündemine geldi. Daha önce de belirlenen yaklaşık maliyetin üstünde bedellerle sözleşme imzaladığı iddia edildi.

MALİYETİN ÜSTÜNDE

MARAŞ

•Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Yantepe Mahallesi 2. Etap 605 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1.1 milyar TL’lik işe Gürbağ İnşaat 1.2 milyar TL teklif verdi. Gürbağ Şirket ve grup şirketleri yurtdışında aldığı ihalelerin yanısıra Türkiye’de de şehir hastaneleri, kamu binaları ihalelerini üstlenmesiyle tanınıyor. Bunların arasında yer alan bir yol ihalesini özel davetle ve yüksek maliyetle üstlenmesiyle kamuoyu gündemine gelmişti.

•Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi 3 Etap 428 Adet Konut ve 4 Etap 310 Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1 milyar 258 milyon lira maliyet belirlenen iş için en düşük teklif 1 milyar 260 milyon TL ile AKP’li bakanlara yakınlığı ile tanınan Nazmi Coşar’ın şirketi LEDA Yapı’dan geldi. Coşar, çok sayıda iddianın adresi olan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nda da yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

•Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi 5. Etap 714 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bu ihalede de belirlenen yaklaşık maliyetin üstüne çıkıldı. 1 milyar 116 milyon TL yaklaşık maliyet belirlenmesine karşın Ali Acar İnşaat 1 milyar 212 milyon TL’lik teklif verdi. Bu teklif en düşük teklif olarak kayda geçti.

•Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 258 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 400 milyon TL üzerinden başlayan pazarlıkta en düşük teklif 399 milyon TL ile Göksun ilçesinde 605 konutun yapılması işini de üstlenen Gürbağ İnşaat ile Medsan Asfalt ortaklığından geldi.

TEK ŞİRKETLE PAZARLIK

KİLİS

•Merkez İlçe Deveciler Mahallesi 2 Etap 645 Adet Konut, 4 Adet Dükkân ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1 milyar TL’lik işin pazarlığına sadece Akgün İnşaat katıldı.

ERDOĞAN’IN KOMŞUSU

MALATYA

•Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 3. Etap 474 Adet Konut 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 747 milyon TL’lik işin ihalesine katılan 7 şirket arasında yer alan Biser İnşaat 834 milyonluk teklifle pazarlığın en düşük tutarını teklif eden oldu. Biser İnşaat böylelikle üçüncü deprem ihalesini üstlendi.

•Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 1. Etap 1180 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 1 milyar 992 milyon TL’lik işe en düşük teklifi 1 milyar 964 milyon lira ile Yıldızlar İnşaat verdi.

Kalyon, Limak, Cengiz gibi şirketlerle ortaklık yaparak çok sayıda kamu ihalesi alan şirketin sahibi eski AKP milletvekili olan Abdülkadir Kart. Hemşehrisi olan Erdoğan’la uzun zaman komşuluk da yapan Kart, büyük tutarlı kamu ihaleleri alması ile tanınıyor. Yaptığı işler arasında TÜRGEV yurtları da bulunuyor.

•Malatya İli Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1 Etap 349 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi (3 Dükkânlı) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 662 milyon maliyet belirlenen iş 1 milyar 68 milyon liraya Merkez Yapı-Biser İnşaat Ortaklığı’nda kaldı.

OSMANİYE

•Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 152 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi (3 Dükkânlı) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 290 milyon TL yaklaşık maliyet belirlenen işte en düşük teklifin sahibi 275 milyon TL ile BRG Taahhüt-Mirzan İnşaat Ortaklığı oldu.

URFA

•Eyyubiye İlçesi Batıkent Mahallesi 6. Etap 363 Adet Konut İle 1 Adet Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 644 milyon TL’lik iş 640 milyon TL’ye AKP’den milletvekili aday adayı olan ve sınır duvarları çekme ihaleleri de alan Bedrettin Binbay’ın şirketi İzbay İnşaat ile Arter Taahhüt Ortaklığı’nda kaldı.